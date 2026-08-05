అమెరికా, చైనా ట్రేడ్ వార్- అగ్రరాజ్యానికి చెందిన ఆరు కంపెనీలను బ్లాక్ చేసిన బీజింగ్!
ఆరు అమెరికా కంపెనీలపై నిషేధం- డ్రోన్లు, ఇతర సాంకేతిక వస్తువుల ఎగుమతులపై ఆంక్షలు!- అమెరికా చర్యలు చైనా హక్కులు, ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తున్నాయన్న బీజింగ్
Published : August 5, 2026 at 7:01 PM IST
China US Trade War : అమెరికా, చైనా దేశాల మధ్య కొంతకాలంగా సుంకాల వివాదం నడుస్తోంది. చైనా దిగుమతులపై అమెరికా భారీగా టారిఫ్లు విధిస్తుండగా, డ్రాగన్ కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అమెరికా ఉత్పత్తులపై సుంకాలు పెంచుతూ ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టింది. ఇటీవల తమ వాణిజ్య లోటును తగ్గించుకునేందుకు ట్రంప్, బీజింగ్తో పాటు మరో 50 దేశాలపై సుంకాల మోత మోగించారు. దీనికి బదులుగా అమెరికాకు చెందిన 6 కంపెనీలను బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చింది చైనా. అలాగే అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే డ్రోన్లు, ఇతర సాంకేతిక వస్తువులపై ఆంక్షలను కఠినతరం చేసింది.
అమెరికా చర్యలు చైనా హక్కులు, ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అమెరికాకు చెందిన కంప్లయన్స్ టెస్టింగ్ సంస్థలను బ్లాక్లిస్ట్ చేసింది. ఆఫీస్ కాపీయర్లు, ప్రింటర్ల దిగుమతులపై జాతీయ భద్రతా దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. చైనా అధికారికంగా బ్లాక్లిస్ట్లో చేర్చిన వాటిలో బయోటెక్నాలజీ రంగానికి చెందిన అప్లైడ్ డీఎన్ఏ సైన్సెస్, జియోసైన్స్ పరిశోధనా సంస్థ స్ట్రాటమ్ రిజర్వాయర్ ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలతో చైనా వ్యక్తులు, సంస్థలు ఎలాంటి వ్యాపార లావాదేవీలు, భాగస్వామ్యాలు లేదా ఇతర కార్యకలాపాలు నిర్వహించకూడదని ఆదేశించింది.
'అందుకే చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది'
అయితే, బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చిన ఆ ఆరు సంస్థలు జిన్జియాంగ్కు సంబంధించిన అమెరికా ఆంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు వాటి అమలుకు సహకరించాయని, అందువల్ల వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని చైనా మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. జిన్జియాంగ్ ప్రాంతంలో ఉయ్ఘర్ ముస్లింలపై మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయంటూ గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అక్కడ మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలు జరిగి అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలను బీజింగ్ పదేపదే ఖండించింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల చైనా సీనియర్ వాణిజ్య ప్రతినిధి హే లిఫెంగ్, అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జామిసన్ గ్రీర్తో టెలిఫోన్లో మాట్లాడారు. అమెరికా విధించిన తాజా వాణిజ్య ఆంక్షలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు చైనా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. కాగా, ఇప్పటికే చైనాలో తయారైన హ్యూమనాయిడ్, క్వాడ్రుపెడ్ (నాలుగు కాళ్లతో నడిచే) రోబోట్ల దిగుమతులపై అమెరికా నిషేధం విధించింది. అయితే, చైనా పరిశ్రమలను అణచివేయడానికి అగ్రరాజ్యం ప్రయత్నిస్తోందని బీజింగ్ ఆరోపించింది.
మరోవైపు, అంతర్జాతీయ అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం ప్రకారం అమలు చేసిన పరస్పర సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల కొట్టివేసింది. అనంతరం అమెరికా ప్రభుత్వం బలవంతపు శ్రమ ఆరోపణల పేరుతో గరిష్ఠంగా 150 రోజుల కాలపరిమితితో తాత్కాలికంగా 10 శాతం సుంకాలను విధించింది. ఆ గడువు గత నెలలో ముగిసింది. ప్రస్తుతం మరోసారి కొత్త వాణిజ్య ఆంక్షలను అమలు చేయడం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది.
కాగా, ట్రంప్ విధించిన కొత్త దిగుమతి సుంకాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఇటీవల 25 డెమోక్రాటిక్ రాష్ట్రాలు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి. కోర్టు కొట్టేసిన పన్నులను ట్రంప్ మళ్లీ అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపాయి. సుంకాలు మళ్లీ విధించడం వల్ల అమెరికన్ వినియోగదారులపై, వ్యాపార సంస్థలపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతుందని తమ వాదనలను వినిపించాయి. అమెరికా దిగుమతుల్లో 99.4 శాతం వాటా కలిగిన 60 దేశాలపై సుంకాలు విధించాలని ట్రంప్ నిర్ణయం అనంతరం ఈ చర్య జరిగింది.ఇదిలా ఉండగా, గతేడాది అక్టోబర్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ సమావేశం అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు కొంత స్థిరపడినప్పటికీ, తాజా పరిణామాలు కలవరపెడుతున్నాయి. కాగా, సెప్టెంబర్ 24న షీ జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటన వేళ ఈ తాజా పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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