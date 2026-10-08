భారత్లో స్టార్లింక్ను అడుగుపెట్టకుండా అడ్డుకుంటున్నారు: ఎలాన్ మస్క్
భారత టెలికాం మార్కెట్పై తమకున్న గుత్తాధిపత్యాన్ని కాపాడుకునేందుకే కొందరు కుట్ర చేస్తున్నారని మస్క్ మండిపడ్డారు.
Published : October 8, 2026 at 7:52 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:12 AM IST
Musk On Starlink Entry In India : శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవల సంస్థ స్టార్లింక్ను అడుగుపెట్టకుండా భారత్లో టెలికాం రంగంలో ఏకఛత్రాధిపత్యం చెలాయిస్తున్న కొందరు శక్తిమంతులు అడ్డుకుంటున్నారని ఆ సంస్థ అధినేత ఎలాన్మస్క్ సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. భారత టెలికాం మార్కెట్పై తమకున్న గుత్తాధిపత్యాన్ని కాపాడుకునేందుకే వారు ఈ కుట్ర చేస్తున్నారని, ఇది భారత ప్రజలపై చేస్తున్న నేరమని ఆయన తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దీని వెనుక ఉన్నది ఎవరో ఇప్పటికే మీరు ఊహించుకోవచ్చంటూ ఎక్స్ వేదికగా మస్క్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. అయితే, ఆయన నేరుగా ఏ కంపెనీ లేదా వ్యక్తుల పేర్లను అందులో ప్రస్తావించలేదు. ఈ శక్తిమంతులైన వ్యక్తులను రష్యాకు చెందిన ఒలిగార్క్లతో పోల్చారు. భారత్లోని వేలాది గ్రామాలకు ఇంకా కనీస మొబైల్ కనెక్టివిటీ కూడా లేదంటూ డాడ్జ్డిజైనర్ అనే ఎక్స్ ఖాతా చేసిన పోస్ట్పై ట్రంప్ స్పందించారు.