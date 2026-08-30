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ప్రవాస భారతీయులు కర్మభూమికి విధేయులుగా ఉండాలి: మోహన్ భాగవత్

తాము నివసిస్తున్న దేశానికి నిజాయితీగా ఉండాలని ప్రవాస భారతీయులకు సూచన- 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వం' భారతదేశ డీఎన్‌ఏలోనే ఉందని వ్యాఖ్య

RSS Chief Message To Bhartiya Diaspora
'యూనివర్సల్ వన్నెస్ సెలబ్రేషన్‌'లో ప్రసంగిస్తున్న మోహన్​ భగవత్ (universal oneness celebration)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 7:21 AM IST

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RSS Chief Message To Bhartiya Diaspora : భారతీయ ప్రవాసులు తాము నివసిస్తున్న దేశానికి విధేయులుగా ఉండాలని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌) అధిపతి మోహన్‌ భాగవత్‌ పిలుపునిచ్చారు. భారత్‌ వారి జన్మభూమి అయినప్పటికీ, తాము నివసిస్తూ, పనిచేస్తున్న దేశమే కర్మభూమి అని పేర్కొన్నారు. కర్మభూమి పట్ల తమ బాధ్యతలను ముందుగా నెరవేర్చాలని సూచించారు. అలాగే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారతదేశ డీఎన్‌ఏలోనే అంతర్లీనంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. న్యూయార్క్‌లోని మాడిసన్‌ స్క్వేర్‌ గార్డెన్‌లో శనివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) జరిగిన 'యూనివర్సల్ వన్నెస్ సెలబ్రేషన్‌'లో ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఈనాటి ఆనందాన్ని, స్ఫూర్తిని పంచుకోవడానికి నేను భారతదేశంలోని నాగ్​పుర్​ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. మనం అమెరికాలో నివసిస్తున్నాం, ఇక్కడే సంపాదిస్తున్నాం. అందుకే మనం అమెరికన్లం. మనం అమెరికాకు నిజాయితీగా ప్రవర్తించాలి. ప్రవాస భారతీయులకు తమ కర్మభూమి పట్ల కర్తవ్యం ఉంది. వారు దానిని నెరవేర్చాలి. కర్మభూమికి విధేయులుగా ఉండాలి. అమెరికా గురించి మాట్లాడినప్పుడు 'బహుళత్వం' అనే పదం తరచుగా వినిపిస్తుంది. భారత్‌ విషయానికి వస్తే 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వం' అనే భావన కనిపిస్తుంది. భిన్నత్వం, ఏకత్వం రెండూ భారతదేశ డీఎస్​ఏలోనే ఉన్నాయి. విభిన్న భాషలు, సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు ఉన్నప్పటికీ అందరినీ ఏకత్వ భావనతో కలుపుకొని ముందుకు సాగడమే భారత్‌ ప్రత్యేకత."
- మోహన్​ భాగవత్

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