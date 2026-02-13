బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో హిందూ నేత గెలుపు- ఢాకాలో చంద్ర రాయ్ విజయఢంకా
ఢాకా నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందిన గయేశ్వర్ చంద్ర రాయ్- జమాతే-ఇ-ఇస్లామి అభ్యర్థి ఎండీ షాహినూర్ ఇస్లాంపై విజయం
BNPs Hindu Leader Wins Dhaka (associated press)
Published : February 13, 2026 at 4:08 PM IST
BNPs Hindu Leader Wins Dhaka : బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో హిందూ నేత విజయం సాధించారు. ఆ దేశ రాజధాని డాకాలో విజయఢంకా మోగించారు. ఢాకా నియోజకవర్గం నుంచి బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గాయేశ్వర్ చంద్ర రాయ్ అనూహ్య విజయాన్ని అందుకున్నారు. జమాత్-ఏ-ఇస్లామీ అభ్యర్థి మహమ్మద్ షాహినూర్ ఇస్లాంపై ఆయన గెలుపొందారు. ఒకవైపు బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ హిందువులపై వరుస దాడులు, హత్య ఉదంతాలు వెలుగుచూస్తున్న వేళ ఆ దేశ రాజధాని ఢాకాలోని కీలకమైన ఢాకా-3 నియోజకవర్గం నుంచి గాయేశ్వర్ చంద్ర రాయ్ విజయం సాధించడం గమనార్హం. గాయేశ్వర్ చంద్ర రాయ్కు మొత్తం 99,163 ఓట్లు పోలయ్యాయి.