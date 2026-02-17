ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్​ ఇకమై లొంగిపోయే దేశం కాదు : వీడ్కోలు ప్రసంగంలో యూనస్

పదవీ విరమణ ప్రసంగంలో మహ్మద్ యూనస్ కీలక వ్యాఖ్యలు-

Yunus Farewell Speech
Outgoing Bangladesh interim government Chief Adviser Muhammad Yunus (ANI File Photo)
ETV Bharat Telugu Team

February 17, 2026

Yunus Farewell Speech : బంగ్లాదేశ్‌ ప్రధాన ప్రభుత్వ సలహాదారుగా బాధ్యతలను విరమించుకుంటూనే భారత్‌ను రెచ్చగొట్టే విధంగా యూనస్‌ఖాన్‌ ప్రసంగించారు. తన పాలనలో బంగ్లాదేశ్‌ విదేశాంగ విధానంలో స్వాతంత్ర్యం, సార్వభౌమాధికారం, గౌరవాన్ని తిరిగి పొందిందని, ఇకపై ఇతర దేశాల ఆదేశాల ద్వారా ఢాకా నడుచుకోబోదని వ్యాఖ్యానించారు. బంగ్లా ఇకపై లొంగిపోయే దేశం కాదని, ఇతర దేశాల సూచనలు, సలహాలపై ఆధారపడబోదని పేర్కొన్నారు. సోమవారం వీడ్కోలు సందర్భంగా జాతికి ఉద్దేశించి చేసిన టెలివిజన్ ప్రసంగంలో యూనస్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఆర్థికాభివృద్ధికి సముద్ర మార్గమే కీలకం'
'నేటి బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్ర ప్రయోజనాలను కాపాడగల ఆత్మవిశ్వాసంతో, బాధ్యతాయుతంగా ముందుకు సాగుతోంది. పార్టీ, మతం, జాతి, లింగ భేదాలు లేకుండా న్యాయం, ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాటం కొనసాగించాలని నేను పిలుపునిస్తున్నా. ఈ విజ్ఞప్తితో, నేను గొప్ప ఆశావాదంతో వీడ్కోలు పలుకుతున్నా. బంగ్లాదేశ్‌కు తెరిచి ఉన్న సముద్ర మార్గం పెద్ద వ్యూహాత్మక ఆస్తి. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ద్వారం. కనెక్టివిటీ భవిష్యత్ అభివృద్ధికి కేంద్రబిందువు. అలాగే ప్రాంతీయ సహకారం కింద నేపాల్, భూటాన్, భారత ఈశాన్య ప్రాంతం తో బలమైన సంబంధాలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది' అని యూనస్ తెలిపారు.

'అనేక పాలనా సంస్కరణల తీసుకొచ్చాం'
తన పాలనలో దాదాపు 130 కొత్త చట్టాలు రూపొందించినట్లు యూనస్ తెలిపారు. పలు చట్టాల్లో సవరణలు చేసినట్లు చెప్పారు. అలాగే 600 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు జారీ చేశారని, అందులో 84శాతం అమలు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకమని కొందరు విమర్శించారని, కార్మిక నిరసనలు కూడా జరిగాయని అన్నారు. అయితే అంతర్జాతీయ పోర్టు నిర్వహణ సౌకర్యాల సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచ ప్రమాణాలకు పెంచుతాయని తెలిపారు. పోర్ట్ సామర్థ్యం పెరగకపోతే ఆర్థిక వృద్ధిలో వెనుకబడతామని అన్నారు.

2024 జూలైలో రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది. అది కాస్తా తీవ్రరూపం దాల్చి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమంగా మారింది. ఆందోళనకారులు ప్రధాని నివాసాన్ని ముట్టడించడంతో, ఆగస్టు 5, 2024న షేక్ హసీనా ప్రధానమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి హుటాహుటిన ప్రాణభయంతో భారతదేశానికి పారిపోయి ఆశ్రయం పొందారు. హసీనా పారిపోయిన తర్వాత నోబెల్ గ్రహీత ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో అక్కడ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. యూనస్ 18 నెలల పదవీకాలంలో దిల్లీతో ఢాకా సంబంధాలు పూర్తిగా క్షీణించాయి. బంగ్లాదేశ్‌లోని మైనారిటీలపై హింస పెరిగింది. అదే సమయంలో పాకిస్తాన్‌, చైనాలతో సంబంధాల కోసం వెంపర్లాడారన్న అంచనాలు ఉన్నాయి.

దాదాపు 10 ఏళ్ల తర్వాత బంగ్లాదేశ్​లో సార్వత్రిక ఎన్నకలు జరిగాయి. ఫిబ్రవరి 12న జరిగిన బంగ్లాదేశ్‌ 13వ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో (బంగ్లాదేశ్‌ నేషనలిస్ట్ పార్టీ) బీఎన్‌పీ పార్టీ భారీ విజయం సాధించింది. రెండు దశాబ్దాల విరామం తర్వాత ఆ పార్టీ బంగ్లాదేశ్‌లో తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. మంగళవారం నూతన ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది. బంగ్లాదేశ్‌ నూతన ప్రధానిగా బీఎన్​పీ ఛైర్మన్‌ తారిఖ్‌ రెహమాన్‌ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆయనతో కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీలు, అలాగే క్యాబినేట్​ మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ హౌస్‌లోని సదరన్ ప్లాజాలో ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరగనుంది. దీనికి భారత్‌ తరఫున లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓంబిర్లా హాజరుకానున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి బీఎన్‌పీ ఆహ్వానం పంపినప్పటికీ, భారత పర్యటనలో ఉన్న ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్‌తో మోదీ భేటీ కానున్నారు. దీంతో ఆయన స్థానంలో ఓంబిర్లా ఢాకా వెళ్లారు. భారత్​తో 13 దేశాల అధినేతలను కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు.

