షేక్​ హసీనా కేసులో తీర్పు- మరోసారి చెలరేగిన హింస- బంగ్లాదేశ్​ అంతటా హై అలర్ట్

Published : November 17, 2025 at 7:40 AM IST

Sheikh Hasina Verdict : బంగ్లాదేశ్‌లో మరోసారి హింస చెలరేగింది. బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్‌ హసీనాపై దాఖలైన హత్యానేరం కేసుల్లో సోమవారం తీర్పు వెలువడనుంది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి రాజధాని ఢాకా సహా పలు చోట్ల హింసాత్మక ఘటనలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే బంగ్లాదేశ్​ అంతటా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. మరోవైపు ఈ తీర్పు గురించి ఎవరు భయపడవద్దని షేక్​ హసీనా ఆడియో సందేశం పంపించారు.

బంగ్లాదేశ్‌ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఆందోళనకారులు కార్లకు నిప్పంటించారు. చెట్లను అడ్డుగా పెట్టి, ఓ జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగించారు. రోడ్లపైకి పెద్ద ఎత్తు చేరి ఆందోళనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్‌లోని యూనస్‌ ప్రభుత్వం సైన్యం, పోలీసులతోపాటు బోర్డర్ గార్డులను రంగంలోకి దించింది. ఎవరైనా ప్రాణహాని తలపెట్టేలా ఆందోళనలు చేస్తే వారిపై కాల్పులు జరపొచ్చని పోలీసులను ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా తీర్పును వెలువరించే ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ (ICT) చుట్టూ సెక్యూరిటీని కట్టుదిట్టం చేశారు. గత గురువారం నుంచి బంగ్లాదేశ్​లో పేలుళ్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

మరోవైపు తనపై వచ్చే తీర్పు గురించి ఎవరు భయపడవద్దని షేక్ హసీనా ఓ ఆడియో సందేశం పంపించారు. తమ పార్టీ అవామీ లీగ్​ వెబ్​సైట్​లో అప్​లోడ్ చేశారు. 'ఈ దాడులు, కేసులు కొత్తవి కావు. నాకు శిక్ష ఏమి వచ్చినా భయపడవద్దు. వాళ్లు నన్ను విచారిస్తే చేసుకోండి. నాకు ఫర్వాలేదు. ఇది దేవుడు ఇచ్చిన జీవితం. ఏదొక రోజు మరణించాల్సిందే. కానీ నేను ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నా. అలాగే చేస్తూనే ఉంటా. జాగ్రత్తగా వేసిన పథకం ప్రకారం నన్ను అధికారంలోనుంచి తొలగించినట్లు యూనస్​ స్వయంగా చెప్పారు. ఆయన అధికార దాహి.మన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 7(B) ప్రకారం, ఎవరైనా బలవంతంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని తొలగిస్తే శిక్షార్హులు. యూనస్ అదే చేశారు. నా మీద పెట్టిన కేసులు పూర్తిగా తప్పుడు. కోర్టులో ఎవరైనా తప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తే వాళ్లపై కూడా శిక్ష ఉంటుంది—ఒక రోజు అది జరుగుతుంది' అని హసీనా తెలిపారు.

ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుందని నిర్ధారించబడింది
తీర్పులోని కొన్ని అంశాలను ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బీటీవీలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తామని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. ICT-BD అధికారిక ఫేస్‌బుక్ పేజీలో ప్రసారం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. హసీనాను అరెస్టు చేయకపోతే లేదా 30 రోజుల్లోపు లొంగిపోకపోతే ఆమె అప్పీల్ చేయడాన్ని ICT-BD చట్టం నిషేధిస్తుందని చెప్పారు. తీర్పు ఎలా ఉన్నా అమలు చేస్తామని అని ప్రభుత్వ తాత్కాలిక సలహాదారు జహంగీర్ ఆలం చౌదరి అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా భద్రతా దళాలు హై అలర్ట్‌లో ఉన్నాయి.

అంతకుముందు షేక్ హసీనా కుమారుడు, సలహాదారుడు సజీబ్ వాజెద్ , పార్టీపై నిషేధం కొనసాగితే ఆమె అవామీ లీగ్ మద్దతుదారులు వచ్చే ఫిబ్రవరిలో జరిగే జాతీయ ఎన్నికలను అడ్డుకుంటారని హెచ్చరించారు. అలాగే ప్రత్యేక ట్రిబ్యూనల్ హసీనాకు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. కానీ ఆమె తన భారత్​లో సురక్షితంగా ఉంటుందని తెలిపారు.

విద్యార్థుల ఆందోళనలతో అనూహ్యరీతిలో ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసిన షేక్‌ హసీనా గతేడాది ఆగస్టు 5న బంగ్లాదేశ్‌ను వీడి భారత్‌కు వచ్చారు. నాటినుంచి ఆమె దిల్లీలోని ఓ రహస్య ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పలు జాతీయ మీడియాలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఆ హింస్మాతక ఘటనల్లో 500మందికి పైగా మరణించారు.

