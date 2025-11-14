ETV Bharat / international

ట్రంప్​నకు క్షమాపణలు చెప్పిన బీబీసీ- వైట్​హౌస్​కు లేఖ

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రసంగాన్ని మార్చిన బీబీసీ- క్షమాపణలు కోరుతూ లేఖ

Trump
Trump (associated press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 7:15 AM IST

2 Min Read
BBC Apologizes To Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రసంగాన్ని తప్పుడు అర్థం వచ్చేలా మార్చినందుకు గాను బీబీసీ గురువారం ట్రంప్​నకు క్షమాపణలు చెప్పింది. ట్రంప్ మద్దతుదారులు యూఎస్ క్యాపిటల్‌ను ముట్టడించే ముందు చేసిన ప్రసంగాన్ని సవరించినందుకు తాము, కార్పొరేషన్ చింతిస్తున్నట్లు ఛైర్మన్ సమీర్ షా వైట్ హౌస్‌కు వ్యక్తిగత లేఖ పంపారు. ఈ మేరకు బీబీసీ పేర్కొంది. దాదాపు గంట వ్యవధిలో వచ్చిన ఆయన ప్రసంగంలోని భాగాలను కలిపిన డాక్యుమెంటరీని తిరిగి ప్రసారం చేసే ప్రణాళికలు లేవని పేర్కొంది.

పొరపాటుకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేసిన అధికారులు!
అమెరికాలోని క్యాపిటల్‌ హిల్‌పై దాడి సందర్భంగా 2021లో ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేసిన ప్రసంగాన్ని తప్పుడు అర్థం వచ్చేలా మార్చడంతో బీబీసీ ఇటీవల చిక్కుల్లో పడింది. దీంతో ఆ పొరపాటుకు బాధ్యత వహిస్తూ సోమవారం ఆ సంస్థ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ టిమ్‌ డేవీ, న్యూస్‌ చీఫ్‌ టర్నెస్‌ డెబోరా రాజీనామా చేశారు. ఛైర్మన్‌ సబీర్‌ షా క్షమాపణలు చెప్పారు. 'జడ్జిమెంటల్‌ ఎర్రర్‌' అని అంగీకరించారు. ఉన్నతాధికారుల రాజీనామాను ట్రంప్‌ స్వాగతించారు. ప్రసంగాన్ని మార్చడం ద్వారా అధ్యక్ష ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసేందుకు బీబీసీ కుట్ర పన్నిందని ఆరోపించారు.

ట్రంప్‌ పరువుకు భంగం కలిగించినందుకు బిలియన్‌ డాలర్లు పరిహారంగా చెల్లించాలని డిమాండ్‌
ఈ నేపథ్యంలో తన ప్రసంగాన్ని మార్చినందుకుగాను పరిహారంగా బిలియన్‌ డాలర్లు చెల్లించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ బీబీసీకి లేఖ రాశారు. సవరణ చేసిన డాక్యుమెంటరీని పూర్తిగా ఉపసంహరించుకోవాలని ట్రంప్‌ లాయర్‌ అలెజాండ్రో బ్రిటో బీబీసీకి రాసిన లేఖలో తెలిపారు. ఈ వార్తలు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్‌గా మారాయన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి ట్రంప్‌ పరువుకు భంగం కలిగించినందుకు బిలియన్‌ డాలర్లు పరిహారంగా చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఇందుకు శుక్రవారం వరకు గడువు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ట్రంప్‌ న్యాయ బృందం నుంచి వచ్చిన లేఖను సమీక్షిస్తున్నట్లు బీబీసీ పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలను మార్చినందుకు ఇప్పటికే బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పింది.

అసలేం జరిగింది?
2021 జనవరి 6వ తేదీన వాషింగ్టన్‌లోని క్యాపిటల్‌ హిల్‌పై తన మద్దతుదారులు దాడులు చేసిన సందర్భంగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ సుమారు గంటపాటు ప్రసంగించారు. దీన్ని తన పనోరమ డాక్యుమెంటరీలో బీబీసీ తప్పుగా ఎడిట్‌ చేసి ప్రసారం చేసింది. అందులో ఒక భాగంలో 'క్యాపిటల్‌ హిల్‌కు వెళ్తున్నాం. మీతోపాటు నేనూ అక్కడికి వస్తున్నా. మనం పోరాడదాం. ఘోరంగా పోరాడదాం' అన్నట్లుగా ఉంది. కానీ కత్తిరించిన భాగంలో శాంతియుతంగా ఆందోళనకారులు పోరాడాలని చెప్పినట్లుగా ఉంది. దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అటు ట్రంప్‌ రాజకీయంగా ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే బీబీసీకి ఆ సంస్థ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ టిమ్‌ డేవీ, న్యూస్‌ చీఫ్‌ టర్నెస్‌ డెబోరా రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది.

TAGGED:

TRUMP BBC
TRUMP BBC INTERVIEW
TRUMP BBC CONTROVERSY
BBC TRUMP DOCUMENTARY
BBC APOLOGIZES TO TRUMP

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

