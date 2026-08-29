నేపాల్ వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన బ్యాంక్ లాకర్- రూ. 57 లక్షలు కాజేసిన నిందితులు- డెడ్బాడీపై బంగారాన్నీ వదల్లేదు!
నేపాల్ జలప్రళయంలో కొట్టుకుపోయిన బ్యాంక్ లాకర్ లూటీ- రూ. 57 లక్షలు కొట్టేసిన దుండగులు, 29 మంది అరెస్ట్- మరో చోట మృతురాలి చెవి కమ్మలు దొంగిలించిన ఇద్దరు అరెస్ట్!
Published : August 29, 2026 at 7:57 PM IST
Bank Safe Swept Away In Flood : భారీ వర్షాలు, భయంకరమైన వరదలతో నేపాల్ అతలాకుతలమవుతోంది. వరదల్లో అయినవారిని పోగొట్టుకొని కొందరు కన్నీరుమున్నీరవుతుంటే, ఇంకా వేల మంది ఇళ్లు, వాకిలి కోల్పోయి ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ నేపాల్ జలప్రళయానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు తీవ్రంగా కలచివేస్తుండగా, కొందరి అమానుష ప్రవర్తన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకొస్తున్న డబ్బు, నగలు, ఇతర విలువైన వస్తువులపై జనం ఆరాటపడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వరద నీటిలో ఎక్కడినుంచో కొట్టుకొచ్చిన ఓ బ్యాంక్ లాకర్ను పగులకొట్టి రూ. 57 లక్షలు కాజేసిన ఘటన ఒకటైతే, మరోవైపు వరదలో కొట్టుకొచ్చిన మృతదేహం నుంచి చెవి పోగుల్ని దొంగిలించిన దారుణం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
నది ఒడ్డున కనిపించిన నిధి
రసువా జిల్లా భోటెకోషి ప్రాంతంలో సంభవించిన వరద విధ్వంసానికి ఓ బ్యాంకుకు చెందిన భారీ సేఫ్ (బ్యాంక్ లాకర్) ఏకంగా కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం కొట్టుకుపోయింది. చివరకు ధాదింగ్ జిల్లాలోని గల్చి రూరల్ మునిసిపాలిటీ-4 వద్ద త్రిశూలి నది ఒడ్డుకు చేరుకుంది. తీరంలో పడి ఉన్న బ్యాంక్ లాకర్ను చూసిన కొందరు స్థానికులు, దాన్ని ఎలాగోలా పగలకొట్టారు. అందులో ఉన్న విలువైన నేపాలీ కరెన్సీని చూసి, పోటీపడి మరీ నగదును పంచుకున్నారు.
రంగంలోకి పోలీసులు, 29 మంది అరెస్ట్
నది ఒడ్డున దొరికిన సేఫ్ను బద్ధలు కొట్టి సొమ్ము కాజేశారన్న పక్కా సమాచారంతో ధాదింగ్ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ఆయా గ్రామాల్లో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టి 19 నుంచి 49 ఏళ్ల వరకు వయసున్న మొత్తం 29 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి దగ్గర నుంచి 92,68,505 నేపాలీ రూపాయలను (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 57 లక్షలు) స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న వారిలో ఎక్కువ మంది గల్చి- 4 మస్తర్ ప్రాంత వాసులు కాగా, మరికొందరు ఆడమ్తార్, ఆడమ్ఘాట్, చిత్వాన్, పర్సా ప్రాంతాలకు చెందినవారు అని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఆ సేఫ్ ఎవరిది, ఏ బ్యాంకుకు చెందినది? అందులో అసలు ఎంత నగదు ఉండేది? ఈ 29 మంది కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
మృతురాలి నుంచి చెవిపోగుల చోరీ
ఈ లక్షల రూపాయల లూటీ ఘటన మరువకముందే, నారాయణి నదిలో కొట్టుకొచ్చిన ఒక మహిళ మృతదేహం నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు బంగారు చెవి పోగులను దొంగిలించడం కలకలం రేపింది. ఆపదలో ఉన్న వారికి సాయం చేయాల్సింది పోయి, మృతదేహం నుంచి నగలు దొంగిలిస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు ఆ ఘటనలో ఇద్దరు నిందితుల్ని గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
వందల మంది మృతి, వేలాది మంది గల్లంతు
నేపాల్లో ప్రకృతి ప్రకోపానికి అక్కడి నగరాలు, గ్రామాలు నామరూపాల్లేకుండా ధ్వంసమయ్యాయి. ఇళ్లు, రహదారులు, వంతెనలు, ఇతర కీలక మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ లెక్కల ప్రకారం 626 మంది మరణించినట్లు ధ్రువీకరించారు. మరో 2400 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు.
వీరిలో 517 మంది వరకు విదేశీయులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పెద్ద సంఖ్యలో రహదారులు దెబ్బతిని, మట్టి దిబ్బలు పేరుకుపోవడంతో సైన్యం, సహాయక బృందాలు ప్రాణాలకు తెగించి రక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలకు ఇప్పటికీ వెళ్లడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకవైపు వేలాది మంది వరద ప్రవాహంలో గల్లంతైన తమ ఆప్తుల కోసం కంటిమీద కునుకు లేకుండా వెతుకుతుంటే, మరోవైపు ఇలాంటి దొంగతనాల ఘటనలు మానవత్వానికే మచ్చతెచ్చేలా ఉన్నాయి.
నేపాల్లో వరదలకు ప్రధానంగా గ్లేసియర్స్ (హిమానీనదాలు) కారణమని భావిస్తున్నారు. ఇదొక మంచు నది అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండకుండా, ఎత్తైన కొండలపై ఎన్నో ఏళ్లుగా పేరుకుపోయిన మంచు, అధిక బరువు కారణంగా చాలా నెమ్మదిగా కిందికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా గ్లోబల్ వార్మింగ్, హిమాలయాల్లో తీవ్ర వాతావరణ మార్పులు వంటివి కూడా భారీ వరదలకు కారణమై ఉండొచ్చన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
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