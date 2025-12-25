షేక్ హసీనాకు షాకిచ్చిన యూనస్ సర్కార్- అవామీలీగ్‌ పార్టీపై నిషేధం

ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు జరుగతున్నాయి. అవామీ లీగ్ పార్టీపై సర్కారు నిషేధం విధించింది. దీంతో 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఆ పార్టీకి లేదని యూనస్ సర్కార్ స్పష్టం చేసింది.

Awami League Banned from 2026 Polls: బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో సంచలనాలు నమోదవుతున్నాయి. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్ పార్టీపై ఆ దేశ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. దీంతో 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న జాతీయ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఆ పార్టీకి లేదని యూనస్ సర్కార్ స్పష్టం చేసింది. పార్టీ కార్యకలాపాలపై ఉన్న నిషేధం కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. బంగ్లాదేశ్‌ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారుడు యూనుస్‌ మీడియా కార్యదర్శి షఫీకుల్‌ ఆలం ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన చేశారు.

అవామీ లీగ్ రాజకీయ కార్యకలాపాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిషేధించింది. ఎన్నికల కమిషన్ ఆ పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్‌ను కూడా రద్దు చేయడంతో రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హతను ఆ పార్టీ కోల్పోయింది. అవామీ లీగ్ నాయకులపై ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ నేరాల ట్రిబ్యునల్‌లో విచారణ జరుగుతోంది. ఈ విచారణలు పూర్తయ్యే వరకు ఆ పార్టీపై నిషేధం కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వం జారీ చేసిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌లో వెల్లడించింది.

అవామీ లీగ్‌పై నిషేధం విధించటంపై ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తూ అమెరికాకు చెందిన పార్లమెంటు సభ్యులు బంగ్లా ప్రభుత్వానికి రాసిన లేఖపై మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నకు షఫీకుల్‌ ఆలం సమాధానం ఇచ్చారు. తాను ఆ లేఖ చూడలేదని, ఆ విషయం తనకు తెలియదని షఫీకుల్‌ ఆలం చెప్పారు. అవామీలీగ్‌ కార్యకలాపాలపై నిషేధం విధించటంతోపాటు ఎన్నికల సంఘం ఆ పార్టీ గుర్తింపును రద్దు చేసినందున వచ్చే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ పోటీ చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

