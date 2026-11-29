వారు లేకపోతే బంగ్లా ప్రజలు పాకిస్థాన్ సైన్యం బూట్ల కింద నలిగిపోయేవారు: హసీనా
Sheikh Hasina on Bangladesh: బంగ్లాలో అధికారంలో ఉన్నవారు స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను ఒక్కొక్కరిగా అణచివేస్తున్నారని మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో ఉంటున్న ఆమె శనివారం ఆడియో సందేశం విడుదల చేశారు.
Published : November 29, 2026 at 8:54 PM IST
బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాల వల్లే దేశానికి విముక్తి లభించిందని మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా వెల్లడించారు. లేకపోతే పాకిస్థాన్ సైన్యం బూట్ల కింద ప్రజలు నలిగిపోయేవారని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో ఉంటున్న ఆమె శనివారం ఆడియో సందేశం ద్వారా తన పార్టీ అవామీ లీగ్ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. బంగ్లాలో అధికారంలో ఉన్నవారు స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను ఒక్కొక్కరిగా అణచివేస్తున్నారని ఆరోపించారు. జైళ్లలో ఖైదీలను చిత్రహింసలకు చేస్తూ సరైన వైద్యం అందించకుండా వేధిస్తున్నారని విమర్శించారు. తన తండ్రి, బంగ్లాదేశ్ జాతిపిత షేక్ ముజిబుర్ రహ్మాన్ దేశ ప్రజల కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేశారని గుర్తుచేశారు. ఆయన బతికుంటే స్వాతంత్య్రం వచ్చిన పదేళ్లలోనే బంగ్లాదేశ్ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారేదని వ్యాఖ్యానించారు. అవామీ లీగ్పై విధించిన నిషేధాన్ని హసీనా తప్పుబట్టారు. తమ పార్టీని ఎవరూ అంతం చేయలేరని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలంతా ఐక్యంగా ఉండి గౌరవంగా జీవించేందుకు పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు.