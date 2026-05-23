'ట్రంప్‌తో పోల్చడంతో బంగ్లాదేశ్ దున్నపోతు అప్సెట్'- వైరల్ వీడియోతో ఇరాన్ వ్యంగ్యాస్త్రం

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పోల్చడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ బర్రె (దున్నపోతు) అప్సెట్ అయింది- రష్యాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం వ్యంగ్యమైన ట్వీట్

US president Donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 8:20 PM IST

Bangladeshi Buffalo Viral Video : "పాపం! అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పోల్చడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ బర్రె (దున్నపోతు) అప్సెట్ అయింది" అంటూ రష్యాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం వ్యంగ్యమైన ట్వీట్ చేసింది. రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'RT' (Russia Today) ప్రచురించిన ఒక వార్తా కథనాన్ని జత చేస్తూ ఇరాన్ ఎంబసీ ఈ కామెంట్స్ చేసింది. ఆ కథనం ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్‌లో ట్రంప్ లాంటి హెయిర్ స్టైల్‌, ముఖ కవళికలతో ఉన్న దున్నపోతును చూడటానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. దీంతో ఆ మూగజీవి ఒత్తిడికి గురై మేత తినడం మానేసింది.

బంగ్లాదేశ్‌ రాజధాని నగరం ఢాకాకు సమీపంలోని నారాయణగంజ్ జిల్లాలో అరుదైన అల్బినో (తెల్లటి/గులాబీ రంగు) దున్నపోతు ఉంది. అల్బినో అనేది జంతువులు, పక్షులు, మానవులలో కనిపించే ఒక జన్యుపరమైన సమస్య. దీనివల్ల శరీరం, చర్మం, జుట్టు, కళ్లకు రంగునిచ్చే మెలానిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం ఉత్పత్తి కాదు. ఫలితంగా ఇవన్నీ తెల్లగా లేదా లేత గులాబీ రంగులో ఉంటాయి. నారాయణగంజ్ జిల్లాలోని దున్నపోతు తలపై ఉన్న పసుపు రంగు జుట్టు, డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ హెయిర్ స్టైల్‌ను పోలి ఉండటంతో స్థానికులు దాన్ని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. తాజాగా అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, ఈ దున్నపోతుపై ఆర్‌టీ ప్రచురించిన కథనం వీడియో క్లిప్‌‌తో రష్యాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ట్వీట్ చేసింది. ఇరాన్ దీన్ని ట్రంప్‌పై వ్యంగ్యాస్త్రంగా ప్రయోగించడం విశేషం.

