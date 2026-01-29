'మా పార్టీని నిషేధించి ఎన్నికలా?'- బంగ్లాదేశ్లో పోల్స్పై షేక్ హసీనా కీలక వ్యాఖ్యలు
యూనస్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా మండిపాటు- రానున్న ఎన్నికల్లో తమ పార్టీని బహిష్కరించడంపై ఫైర్- దేశం అస్థిరతను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిక
January 29, 2026
Bangladesh Elections 2026 : బంగ్లాదేశ్లో ఫిబ్రవరి 12న జరగనున్న ఎన్నికలపై మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. లక్షలాది మంది కార్యకర్తలను కలిగిన తన రాజకీయ పార్టీ అవామీ లీగ్ను బహిష్కరించి ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తుండటాన్ని ఆమె తప్పుపట్టారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత మహ్మద్ యూనస్ సారథ్యంలోని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే తన పార్టీని ఎన్నికల్లో పాల్గొనకుండా బ్యాన్ చేసిందని ఆరోపించారు.
అన్ని పార్టీలకు పోటీచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వకుండా నిరంకుశంగా నిర్వహించే ఎన్నికల వల్ల బంగ్లాదేశ్ దీర్ఘకాలం పాటు అస్థిరతను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హసీనా హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల బంగ్లాదేశ్లో ప్రజాగ్రహం పెరుగుతుందన్నారు. ప్రభుత్వ సంస్థలు, వ్యవస్థలే ఈవిధంగా చట్టవ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తే దేశంలో అస్థిర పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయన్నారు. అసంపూర్ణ ప్రజామద్దతుతో, అక్రమంగా బంగ్లాదేశ్లో ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వం దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఏకం చేయలేదని హసీనా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈమేరకు ఓ అంతర్జాతీయ వార్తాసంస్థకు ఆమె ఈమెయిల్ సందేశాన్ని పంపారు.
నా హయాంలో అన్ని పార్టీలకూ అవకాశమిచ్చా
'నా పాలనా కాలంలో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలను పాటించాను. సజావుగా ఎన్నికలను నిర్వహించాను. అన్ని పార్టీలకూ ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చాను. ఎందుకో అప్పట్లో చాలా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలను బహిష్కరించేందుకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవి. అవి ఎన్నికల్లో పాల్గొనేవి కావు. అలా చేయడం సరికాదు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో రాజకీయ పార్టీలు భాగం కావాలి'
'అవామీ లీగ్ అనేది బంగ్లాదేశ్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ. దానిపై బ్యాన్ను విధించి, అతికొద్ది పార్టీలతో ఎన్నికలను నిర్వహించడం చట్ట వ్యతిరేకం. ఇలాంటి ఎన్నిక వల్ల సమగ్ర ఫలితం రాదు. అన్ని వర్గాల మద్దతు కలిగిన ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడదు. బంగ్లాదేశ్లో అస్థిరత తొలగాలంటే, పురోగతి సాకారం కావాలంటే చట్టబద్ధమైన, ప్రజామోదం కలిగిన ప్రభుత్వం ఏర్పడాలి. ఇందుకోసం అన్ని పార్టీలకు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి' అని షేక్ హసీనా తెలిపారు.
తప్పుడు అభియోగాలతో నాకు మరణశిక్ష
'నేను నిరంకుశంగా బంగ్లాదేశ్ను పాలించాననే విమర్శల్లో వాస్తవికత లేదు. ప్రభుత్వ భద్రతా సంస్థలతో రాజకీయ ప్రత్యర్ధులను కిడ్నాప్ చేయించి, చంపించాననే ఆరోపణలన్నీ అబద్ధాలు. నా ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు చేసిన వారిని మర్డర్ చేయించాను అనేది కూడా అబద్ధం. ఈ తప్పుడు ఆరోపణల ప్రాతిపదికన బంగ్లాదేశ్లోని ఒక కోర్టు నాకు మరణశిక్షను విధిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అది కొంతమంది వ్యక్తుల చేతుల్లో నడుస్తున్న కోర్టు. దాని నుంచి ఇప్పుడు అలాంటి ఆదేశాలే వస్తాయి. ఈ ఆదేశాల న్యాయబద్ధతపై పలు అంతర్జాతీయ హక్కుల సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఏవిధమైన విచారణ, సాక్ష్యాధారాల ప్రాతిపదికన ఈ ఆదేశాలను ఇచ్చారని అవి ప్రశ్నించాయి' అని షేక్ హసీనా పేర్కొన్నారు.
బంగ్లాదేశ్లో ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం
ఎట్టకేలకు 2026 ఫిబ్రవరి 12న బంగ్లాదేశ్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ‘జులై ఛార్టర్’ ప్రాతిపదికన బంగ్లాదేశ్ రాజ్యాంగంలో మార్పులు చేయడంపై అదే రోజున ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను కూడా నిర్వహించనున్నారు. జనవరి 22న మొదలైన ఎన్నికల ప్రచారం ఫిబ్రవరి 10 వరకు కొనసాగనుంది. విదేశాల్లో ఉండే బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు తొలిసారిగా పోస్టల్ ఓటింగ్ హక్కును కల్పించారు. వారంతా జనవరి 22 నుంచి ఫిబ్రవరి 12 వరకు తమ ఓట్లను ఎన్నికల సంఘానికి పంపొచ్చు. దేశంలోని రిజర్వుడ్ స్థానాల్లో ఫిబ్రవరి 13న పోలింగ్ జరుగుతుంది.
బీఎన్పీ vs జమాతే ఇస్లామీ
ఈసారి బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ రెండు పార్టీల మధ్యే నెలకొంది. జియా కుటుంబానికి చెందిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ), 11 పార్టీలతో కూడిన జమాతే ఇస్లామీ మధ్య టఫ్ ఫైట్ జరగబోతోంది. షేక్ హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీకి భారీ ప్రజా మద్దతు ఉంది. కానీ దానికి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశాన్ని యూనస్ సర్కారు ఇవ్వడం లేదు. 60 ఏళ్ల తారీఖ్ రహ్మాన్ అన్నీ తానై బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ)ని ప్రచారంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. గత నెలలో చనిపోయిన మాజీ ప్రధానమంత్రి ఖలీదా జియా కుమారుడే ఈ తారీఖ్ రహ్మాన్. షేక్ హసీనా పాలనా కాలంలో దాదాపు 17 ఏళ్ల పాటు విదేశాల్లో ఖలీదా ఉండిపోయారు.
మహ్మద్ యూనస్ కూడా కొన్నేళ్ల పాటు విదేశాల్లోనే ఉన్నారు. విద్యార్థి సంఘాల నిరసనల హోరుతో 2024 ఆగస్టు 5న షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్ను విడిచి, భారత్కు వచ్చేశారు. 2024 ఆగస్టు 8న బంగ్లాదేశ్కు యూనస్ చేరుకున్నారు. 2025 మే 6న బంగ్లాదేశ్కు ఖలీదా జియా వచ్చారు. 2014, 2024లో ఎన్నికలను బీఎన్పీ పార్టీ బహిష్కరించింది. 2018 ఎన్నికల్లో బీఎన్పీ పోటీ చేసినప్పటికీ, అవామీ లీగ్ పార్టీ రిగ్గింగ్కు పాల్పడిందని ఆరోపించింది. ఇక హసీనా హయాంలో జమాతే ఇస్లామీ పార్టీ తీవ్ర అణచివేతకు గురైందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీకి చెందిన పలువురు అగ్రనేతలకు అప్పట్లో మరణశిక్షలు విధించారని అంటారు. ఇస్లామిక్ అతివాదానికి మద్దతునిచ్చేలా జమాతే ఇస్లామీ పార్టీ వ్యవహరిస్తోందనే వాదన ఉంది.
500 మంది విదేశీ పరిశీలకుల పర్యవేక్షణలో ఎన్నికలు
ఎన్నికలను పూర్తి పారదర్శకతతో నిర్వహిస్తామని మహ్మద్ యూనస్ సారథ్యంలోని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక సర్కారు అంటోంది. పోలింగ్ వేళ, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరిపే క్రమంలో ఎవరినీ బలవంతం చేయడం కానీ, ఎవరిపైనా దాడులు చేయడం కానీ జరగదని స్పష్టం చేస్తోంది. పూర్తి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తామని తేల్చి చెబుతోంది. దీన్ని పర్యవేక్షించడానికి అంతర్జాతీయ పరిశీలకులు, మానవ హక్కుల సంఘాలను ఆహ్వానించామని బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల సంఘం అంటోంది. ఫిబ్రవరి 12న జరిగే ఎన్నికలను పర్యవేక్షించడానికి యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), కామన్వెల్త్ దేశాల నుంచి దాదాపు 500 మంది పరిశీలకులు వస్తారని వెల్లడించింది.
హిందువులపై దాడులు- జర్నలిస్టుల అణచివేత
షేక్ హసీనా గద్దె దిగినప్పటి నుంచి బంగ్లాదేశ్లో చాలా చోట్ల మైనారిటీలైన హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వార్తలను రాసే జర్నలిస్టులు కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. దేశంలోని రెండు ప్రముఖ దినపత్రికల కార్యాలయాలపై నిరసనకారులు దాడులు కూడా చేశారు. షేక్ హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీకి సానుభూతిపరులుగా ఉన్నవారిపై అక్రమ కేసులను బనాయిస్తున్నారు. పోలీసు కస్టడీలో ఉండగా పలువురు అవామీ లీగ్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నేతలు అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోయారనే వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలను యూనస్ సర్కారు తిరస్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్లో జరగనున్న ఎన్నికల ప్రక్రియను భారత్ సహా యావత్ దేశాలు నిశితంగా పరిశీలిస్తాయి.
