బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల డేట్ ఫిక్స్- పోలింగ్ ఎప్పుడంటే?

బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికలు- ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటన

Bangladesh General Elections 2026
Bangladesh General Elections 2026 (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 7:39 PM IST

Choose ETV Bharat

Bangladesh General Elections 2026 : బంగ్లాదేశ్​లో కీలక రాజకీయ పరిణామం జరిగింది. విద్యార్థుల ఆందోళనలతో షేక్ హసీనా ప్రధాని పదవి నుంచి దిగిపోయిన తర్వాత తొలిసారి జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు తేదీలు ఖరారు అయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరి 12న ఉదయం 7.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని బంగ్లాదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) ఏఎంఎం నాసిరుద్దీన్ గురువారం ప్రకటించారు.

అదే రోజు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా
బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికలను స్వేచ్ఛాయుతంగా, నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించడానికి తన పూర్తి మద్దతు, సహకారం ఉంటుందని సీఈసీ నాసిరుద్దీన్​కు బంగ్లా అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ షహాబుద్దీన్‌ బుధవారం తెలిపారు. ఆ తర్వాత రోజునే సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రకటన వెలువడడం గమనార్హం. సార్వత్రిక ఎన్నికల నాడే ప్రధాన సలహాదారు ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరగనుంది.

ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకారం
నామినేషన్ పత్రాల సమర్పణకు చివరి తేదీ 2025 డిసెంబర్ 29. నామినేషన్ల పరిశీలన డిసెంబర్ 30- జనవరి 4 వరకు జరుగుతుంది. నామపత్రాలను ఉపసంహరించుకోవడానికి చివరి తేదీ 2026 జనవరి 20. అభ్యర్థుల తుది జాబితా జనవరి 21నాటికి తేలిపోతుంది. ఎన్నికల ప్రచారం జనవరి 22న ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 10న ఉదయం 7.30 వరకు చేసుకోవచ్చు.

గత ఎన్నికల్లో షేక్ హసీనా పార్టీ హవా- ఈ సారి ఎవరిదో పైచేయి
2024లో జరిగిన బంగ్లాదేశ్‌ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో షేక్‌ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్‌ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఎన్​పీ సహా దాని మిత్రపక్షాలు ఆ ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తూ దూరంగా ఉన్న వేళ అవామీ లీగ్‌ మూడింట రెండొంతుల స్థానాలను దక్కించుకుంది. అయితే విపత్కర పరిస్థితుల్లో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కుప్పకూలింది.

ఈ రెండు పార్టీల మధ్యే ప్రధాన పోటీ
బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అవామీ లీగ్ పార్టీ గుర్తింపును రద్దు చేసింది. దీంతో ఆ పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం లేదు. అయితే 2026లో బంగ్లాలో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియాకు చెందిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్‌ పీ), అవామీ లీగ్ పూర్వ మిత్రపక్షమైన జమాతే ఇస్లామీ పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. మొత్తం 300 సీట్లకు ఇరుపార్టీలు ఇప్పటికే అభ్యర్థులను ప్రకటించేశాయి. గతే అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వ హయాంలో జమాతే ఇస్లామీ పార్టీ నిషేధానికి గురైంది. అయితే, విద్యార్థుల నిరసనల తర్వాత షఫీకుర్ రెహమాన్ నాయకత్వంలో ఆ పార్టీ మళ్లీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు మళ్లీ బలం పుంజుకుంది.

ప్రధాని పదవి నుంచి దిగిపోయిన హసీనా
గతేడాది రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారడంతో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దాంతో ఆ సమయంలో ప్రధానిగా ఉన్న షేక్ హసీనా తన పదవి నుంచి దిగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఆమె దేశం విడిచి, భారత్​కు వచ్చేశారు. ఇండియాలోనే ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఆమె రాజీనామాతో బంగ్లాలో అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వం కుప్పకూలింది. ప్రస్తుతం మహమ్మద్ యూనస్ సారథ్యంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం బంగ్లాదేశ్​లో పాలన కొనసాగిస్తోంది.

మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారనే కేసులో బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు బంగ్లాదేశ్​లోని ఇంటర్నేషనల్‌ క్రైమ్స్‌ ట్రైబ్యునల్‌ మరణ శిక్ష విధించింది. దీంతో షేక్ హసీనాను తమకు అప్పగించాలని బంగ్లాదేశ్ భారత్​ను కోరుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై ఇటీవల భారత విదేశాంగశాఖ మంత్రి జై శంకర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో హసీనా భారత్​కు వచ్చారన్నారు. తుది నిర్ణయం ఆమే స్వయంగా తీసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

