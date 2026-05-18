భారత్ను బంగ్లాదేశ్ ఒక మంచి మిత్రదేశంగా భావిస్తుంది: డిప్యూటీ స్పీకర్ కైజర్
భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాలు వ్యక్తిగత స్థాయి కంటే, ప్రజా స్థాయిలో బలోపేతం కావాలి- బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ కైజర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : May 18, 2026 at 1:02 PM IST
Kayser On India Bangla Relations : భారతదేశాన్ని తమ దేశం ఎల్లప్పుడూ ఒక మిత్రదేశంగానే పరిగణిస్తుందని, బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ కైజర్ కమల్ అన్నారు. అయితే ఆ స్నేహం పరస్పర గౌరవంపై ఆధారపడి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశంలో ఇటీవల రాజకీయ అధికార మార్పిడి జరిగి, ఫిబ్రవరిలో బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ కైజర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
భారత్తో బీఎన్పీ ప్రభుత్వ సంబంధాలపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు కైజర్ కమల్ స్పందిస్తూ, "అవును, నిస్సందేహంగా రెండు దేశాలూ పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వ విధానాలనే అనుసరిస్తున్నాయి. భారత్ను బంగ్లాదేశ్ ఎప్పుడూ ఒక మంచి మిత్రదేశంగానే చూస్తుంది. కానీ ఆ స్నేహతం ఒకరినొకరు గౌరవించుకునేలా ఉండాలి. ఇది ఒకరిపై మరొకరు ఆధిపత్యం చెలాయించేదిగా ఉండకూడదు. పరస్పర గౌరవంతో కూడుకున్నదై ఉండాలి" అని అన్నారు. అలాగే రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు వ్యక్తుల కేంద్రంగా కాకుండా, ప్రజల కేంద్రంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కైజర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "సంబంధాలు వ్యక్తిగత స్థాయి కంటే, ప్రజా స్థాయిలో బలోపేతం కావాలి" అని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Dhaka, Bangladesh: On India's relation with the new Bangladesh government, Kayser Kamal, Deputy Speaker, Parliament of Bangladesh, says, " ... both of them are practising a parliamentary form of government, and bangladesh always regard india as a good friend, but that… pic.twitter.com/64wlTFeT9x— ANI (@ANI) May 17, 2026
పద్మా నదిపై మెగా ప్రాజెక్టు
భారత్లోని ఫరక్కా బ్యారేజీ వల్ల కలుగుతున్న ప్రతికూల ప్రభావాలను అధిగమించడమే లక్ష్యంగా, పద్మా నదిపై ఒక మెగా బ్యారేజీని నిర్మించేందుకు బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ వారం ప్రధాని తారిఖ్ రెహమాన్ ఆధ్యక్షతన జరిగిన 'ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఎకనామిక్ కౌన్సిల్' సమావేశంలోనే ఈ ప్రాజెక్టుకు క్లియరెన్స్ లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టు 2033 నాటికి పూర్తి అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై కైజర్ కమల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు స్వాగతించారు. ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్కు నీరు అనేది చాలా పెద్ద సమస్య. పద్మా బ్యారేజీ కనుక నిర్మిస్తే ప్రజలు చాలా లబ్ధి పొందుతారు. పత్రికలు, వార్తా సంస్థల నివేదికలను బట్టి చేస్తే, ప్రజలు ఈ నిర్ణయం పట్ల పూర్తి సానుకూలతతో ఉన్నారు" అని కైజర్ కమల్ అన్నారు.
భారత్తో ఒప్పందం చేసుకోవాలి!
మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా భారత్తో ఫరక్కా ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని బీఎన్పీ సెక్రటరీ జనరల్ మీర్జా ఫఖ్రుల్ ఇస్లాం ఆలంగీర్ పేర్కొన్నారు. "బంగ్లాదేశ్ ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ, చర్చల ద్వారానే ఫరక్కా ఒప్పందం చేసుకోవాలని నేను భారత ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన సందేశం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. భారత్తో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి లభించిన ఈ అవకాశం గంగా నదీ జలాల భాగస్వామ్య ఒప్పందం లేదా ఫరక్కా ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు. అయితే తమ ప్రయోజనాలతో రాజీపడే ఎలాంటి ఒప్పందాలను బంగ్లాదేశ్ అనుమతించదని, ఈ ఒప్పందాన్ని పునరుద్ధరించడానికి భారత్ ముందుకు రావాలని ఆయన కోరారు. గంగానదీ జలాల భాగస్వామ్య ఒప్పందం 2026తో ముగిసిపోనున్న నేపథ్యంలో, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పద్మా నదిపై బ్యారేజీ నిర్మాణానికి తీసుకున్న నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమైనది అని ఆయన అభివర్ణించారు. అదే సమయంలో, దేశ ప్రజలు సార్వభౌమాధికారం, జాతీయ సమైక్యత ప్రాతిపదికన ముందుకు సాగాలని, మాతృభూమి విషయంలో అంతా ఒక్కటైతే ఎలాంటి కుట్రలూ తమ దేశానికి వ్యతిరేకంగా సాగవని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఫరక్కా ఆనకట్ట పేరుతో పొరుగు దేశం (భారత్) అన్యాయం చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇంధన సరఫరాలో భారత్ పాత్ర
ఇదిలా ఉండగా, దక్షిణాసియాలో భారత్ తన పొరుగుదేశాల అత్యవసర అవసరాలను తీరుస్తూ నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఉంది. వ్యవసాయ, ఇంధన వనరులను నిరంతరం సరఫరా చేస్తూ ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని కాపాడుతోంది. భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఏ) అధికార ప్రతినిది రణధీర్ జైస్వాల్ మే 12న ఇంధన సరఫరా వివరాలను వెల్లడిస్తూ, పొరుగు దేశాలకు భారత్ ప్రధాన ఇంధన సరఫరాదారుగా ఉందని వెల్లడించారు. "హై-స్పీడ్ డీజిల్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్లైన్ ద్వారా భారత్ నేరుగా బంగ్లాదేశ్కు డీజిల్ను సరఫరా చేస్తోంది. అలాగే భూటాన్, నేపాల్లకు కూడా ఇంధన ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తున్నాం" అని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
బంగాల్లో బీజేపీ విజయంపై బీఎన్పీ స్పందన ఇదే!
ఇటీవల బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయకేతనం ఎగురవేసి, మొదటిసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీనితో బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్టు పార్టీ (బీఎన్పీ) మే5న అధికారికంగా అభినందనలు తెలిపింది. బీఎన్పీ సమాచార కార్యదర్శి అజీజుల్ బారీ హెలాల్, 'విజేతగా నిలిచిన సువేందు అధికారి నేతృత్వంలోని బీజేపీకి నా అభినందనలు. ఈ విజయం బంగాల్, బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలను మునుపటిలాగే మంచి పద్ధతిలో కొనసాగేలా చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. అలాగే ఢాకా, కోల్కతా మధ్య చాలా కాలంగా నలుగుతున్న సరిహద్దు జలాల వివాదాల పరిష్కారం కూడా జరుగుతుందని, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని తాను ఆశిస్తున్నానని' పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్కు ట్రంప్ మరో వార్నింగ్- ఈసారి క్యాప్షన్ లేకుండా మ్యాప్ ఇమేజ్తోనే!
నెల రోజుల్లో ఫిఫా ప్రపంచ కప్- మెక్సికోలో సాయుధుడి కాల్పులు- 10 మంది మృతి