షేక్ హసీనాకు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ఫ్లాట్ల స్కామ్లో బంగ్లా కోర్టు సంచలన తీర్పు
ప్లాట్ల కేటాయింపులో అక్రమాలు జరిగాయని హసీనాపై అభియోగాలు
Sheikh Hasina (IANS)
Published : February 2, 2026 at 2:52 PM IST
Sheikh Hasina Sentenced in Prison : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు ఆ దేశ కోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. అవినీతి కేసుల్లో ఆమెకు ఏకంగా 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. ఢాకాలోని ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి రాబియల్ ఆలం ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాజధానిలోని పూర్బాచల్ న్యూటౌన్ ప్రాజెక్టులో ప్లాట్ల కేటాయింపులో అక్రమాలు జరిగాయని హసీనాపై అభియోగాలు ఉన్నాయి. రెండు వేర్వేరు కేసుల్లో ఆమెకు చెరో ఐదేళ్ల చొప్పున మెుత్తం పదేళ్ల శిక్ష ఖరారు చేశారు. ఈ కేసుల్లో హసీనా కుటుంబ సభ్యులను కుడా దోషులుగా చేర్చారు.