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బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం- అధ్యక్ష పదవికి మహ్మద్ షహబుద్దిన్ రాజీనామా

బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం- అధ్యక్ష పదవి నుంచి వైదొలగిన మహ్మద్ షహబుద్దిన్- మరో రెండేళ్ల పాటు ఉన్న పదవీ కాలం

bangladesh president resign
bangladesh president File Pic (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 5:30 PM IST

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Bangladesh President Resign : బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు మహ్మద్ షహబుద్దిన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన అధ్యక్ష పదవికి శుక్రవారం రాజీనామా చేశారు. మరో రెండేళ్ల పదవీ కాలం ఉండగానే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు మద్దతుదారుడిగా మహ్మద్ షహబుద్దిన్‌కు పేరుంది.

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