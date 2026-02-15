బంగ్లా పీఎంగా తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణానికి డేట్ ఫిక్స్- ప్రధాని మోదీకి ఆహ్వానం
మంగళవారమే కొలువుదీరనున్న బంగ్లాదేశ్ కొత్త ప్రభుత్వం
Published : February 15, 2026 at 8:50 AM IST
Bangladesh New PM Oath : బంగ్లాదేశ్లో ఇటీవల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ(బీఎన్పీ) ఏర్పాటు చేయనుంది. ఫిబ్రవరి 17(మంగళవారం) బీఎన్పీ చీఫ్ తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆయనతో పాటు ఎంపీలు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయున్నారని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పలువురు నేతలను ఆహ్వానించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంట్ హౌస్లోని సదరన్ ప్లాజాలో ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరగనుంది. అదే రోజు కొత్త ఎంపీలు ప్రమాణం చేస్తారని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. సాధారణంగా ఈ కార్యక్రమం అధ్యక్ష భవన్లో జరుగుతుండగా, ఈసారి భిన్నంగా నిర్వహించనున్నారు. సాధారణంగా స్పీకర్ ఈ బాధ్యత చేపట్టాల్సి ఉన్నా, ఈసారి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏఎంఎం నాసిర్ ఉద్దీన్తో ప్రమాణం చేయించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాజ్యాంగంలోని మూడో షెడ్యూల్ ప్రకారం, స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు సీఈసీ కు ఈ బాధ్యత ఇవ్వవచ్చు. గత పార్లమెంట్ స్పీకర్ రాజీనామా చేసి అజ్ఞాత ప్రాంతంలో ఉన్నారని, డిప్యూటీ స్పీకర్ జైల్లో ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడు ప్రత్యామ్నాయ వ్యక్తిని ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.