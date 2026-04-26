బంగ్లాలో మరో హిందూ దారుణ హత్య- అదృశ్యమైన మూడు రోజుల తర్వాత చెట్టుకు శవమై!

ఛత్తోగ్రామ్ జిల్లా దోహజారి ప్రాంతానికి చెందిన 40 ఏళ్ల నయన్ సాధుగా గుర్తింపు- ఘటనకు పాల్పడిన దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మైనారిటీ వర్గం డిమాండ్

Hindu Man Killed In Bangladesh
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 10:57 PM IST

Hindu Man Killed In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందువు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైన మూడు రోజుల తర్వాత చెట్టుకు వేలాడుతూ శవమై కనిపించారు. ఈయనను ఛత్తోగ్రామ్ జిల్లా దోహజారి ప్రాంతానికి చెందిన 40 ఏళ్ల నయన్ సాధుగా గుర్తించారు. కాక్స్ బజార్ సదర్ ఉపజిల్లాలోని ఖురుష్కుల్ యూనియన్‌లో ఉన్న శివకాళి ఆలయంలో పురోహితుడిగా పనిచేస్తున్నారని బంగ్లాదేశ్ హిందూ బౌద్ధ క్రైస్తవ ఐక్యతా మండలి (బిహెచ్‌బిసియుసి) చెప్పింది. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మైనారిటీ వర్గం డిమాండ్ చేసింది.

