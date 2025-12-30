ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్‌ మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కన్నుమూత- కొడుకు తిరిగొచ్చిన కొన్నిరోజులకే విషాదం!

కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బంగ్లాదేశ్‌ మాజీ ప్రధాని- ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత

Bangladesh Former President Passes Away
Bangladesh Former President Passes Away (Bangladesh Nationalist Party X Account)
Published : December 30, 2025 at 7:21 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 8:17 AM IST

Bangladesh Former President Passes Away : బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్‌పీ) అధినేత్రి బేగం ఖలీదా జియా (80) కన్నుమూశారు. అనారోగ్యంతో ఢాకాలోని ఎవర్‌కేర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. ఫజ్రు ప్రార్థనలు పూర్తైన కొద్దిసేపటికే ఆమె మరణించినట్లు బీఎన్‌పీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

గత నెల నవంబర్ 23న ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్‌తో ఖలీదా జియాను ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. వైద్యులు ఆమెకు న్యుమోనియా సోకినట్లు నిర్ధరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించింది. గుండె సంబంధిత సమస్యలు, కిడ్నీ, లివర్ వ్యాధులు, డయాబెటిస్‌తో పాటు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు తీవ్రమయ్యాయి. దీర్ఘకాలంగా అనేక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న ఆమె పరిస్థితి ఇటీవల మరింత విషమించింది. పరిస్థితి నిలకడగా లేకపోవడంతో ఈ నెల ప్రారంభంలో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆమెను లండన్‌కు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందిన తర్వాత మళ్లీ ఢాకాకు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఆరోగ్యంలో ఆశించిన స్థాయిలో మెరుగుదల కనిపించలేదు.

బీఎన్‌పీ పార్టీ తమ అధికారిక ఫేస్‌బుక్ పేజీ ద్వారా ఖలీదా జియా మరణవార్తను ధ్రువీకరించింది. "ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో, ఫజ్రు ప్రార్థనల అనంతరం ఖలీదా జియా కన్నుమూశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం" అని పార్టీ పేర్కొంది. ఆమె మరణం బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. దేశవ్యాప్తంగా బీఎన్‌పీ శ్రేణులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయాయి.

BANGLADESH FORMER PRESIDENT DIED
FORMER PRESIDENT PASSES AWAY

