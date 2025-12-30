బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కన్నుమూత- కొడుకు తిరిగొచ్చిన కొన్నిరోజులకే విషాదం!
కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని- ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత
Published : December 30, 2025 at 7:21 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 8:17 AM IST
Bangladesh Former President Passes Away : బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) అధినేత్రి బేగం ఖలీదా జియా (80) కన్నుమూశారు. అనారోగ్యంతో ఢాకాలోని ఎవర్కేర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. ఫజ్రు ప్రార్థనలు పూర్తైన కొద్దిసేపటికే ఆమె మరణించినట్లు బీఎన్పీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
గత నెల నవంబర్ 23న ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్తో ఖలీదా జియాను ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. వైద్యులు ఆమెకు న్యుమోనియా సోకినట్లు నిర్ధరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించింది. గుండె సంబంధిత సమస్యలు, కిడ్నీ, లివర్ వ్యాధులు, డయాబెటిస్తో పాటు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు తీవ్రమయ్యాయి. దీర్ఘకాలంగా అనేక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న ఆమె పరిస్థితి ఇటీవల మరింత విషమించింది. పరిస్థితి నిలకడగా లేకపోవడంతో ఈ నెల ప్రారంభంలో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆమెను లండన్కు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందిన తర్వాత మళ్లీ ఢాకాకు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఆరోగ్యంలో ఆశించిన స్థాయిలో మెరుగుదల కనిపించలేదు.
Bangladesh Nationalist Party (BNP) posts, " bnp chairperson and former prime minister, deshnetri begum khaleda zia, passed away this morning at 6:00 am, shortly after fajr prayers..." https://t.co/0v6xDfXPdQ pic.twitter.com/Zg6BhlIqXg— ANI (@ANI) December 30, 2025
బీఎన్పీ పార్టీ తమ అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ ద్వారా ఖలీదా జియా మరణవార్తను ధ్రువీకరించింది. "ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో, ఫజ్రు ప్రార్థనల అనంతరం ఖలీదా జియా కన్నుమూశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం" అని పార్టీ పేర్కొంది. ఆమె మరణం బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. దేశవ్యాప్తంగా బీఎన్పీ శ్రేణులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయాయి.