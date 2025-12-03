భారత్ను ముక్కలుగా చేసే వరకూ బంగ్లాదేశ్ ప్రశాంతంగా ఉండదు : మాజీ ఆర్మీ జనరల్
భారత్పై బంగ్లాదేశ్ మాజీ ఆర్మీ జనరల్ అబ్దుల్లా అమ్మానా అజ్మీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Published : December 3, 2025 at 3:16 PM IST
Bangladesh Ex Army General on India : భారత్పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు బంగ్లాదేశ్ మాజీ ఆర్మీ జనరల్ అబ్దుల్లా అమాన్ అజ్మీ. భారత్ను ముక్కలుముక్కలుగా చేసే వరకూ బంగ్లాదేశ్ ప్రశాంతంగా ఉండదన్నారు. వర్చువల్గా జరిగిన ఓ చర్చ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన అతడు, ఈ మేరకు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1975 నుంచి 1996 వరకు సరిహద్దులో ఉన్న చిట్టగాంగ్ హిల్ ప్రాంతంలో భారత్ అశాంతిని రేకెత్తిస్తోందని ఆరోపించాడు. 1997లో సంతకం చేసిన చిట్టగాంగ్ హిల్ ట్రాక్ట్స్ శాంతి ఒప్పందాన్ని విమర్శించాడు. ఆయుధాలను అప్పగించడం కేవలం ప్రదర్శన కోసమేనని అజ్మీ ఆరోపించారు. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న తిరుగుబాటును అంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం తిరుగుబాటుదళాల మధ్య 1997 డిసెంబర్ 2న ఢాకాలో శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.
కాగా, ఇతడు జమాత్ ఇ ఇస్లామీ మాజీ చీఫ్ గులామ్ అజామ్ కుమారుడు. 1971 బంగ్లాదేశ్ విముక్త పోరాటంలో హిందువుల ఊచకోతకు ఇతడిని కారకుడిగా తేల్చారు. అయితే, అజ్మీ ఇలాంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. అతడు తరచూ భారత్కు వ్యతిరేకంగా మత విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటాడు. భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా అప్పగింతపై ప్రతిష్టంభన నెలకొన్న సమయంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
🇧🇩🇮🇳 “Bangladesh will not see full peace as long as India does not break into pieces.”— Colonel Mayank Chaubey (@col_chaubey) December 2, 2025
- Brigadier General (Retd) Abdullahil Amaan Azmi, Bangladesh Army🇧🇩🇮🇳
A retired senior military officer openly wishing for the disintegration of a neighbouring, friendly nation. This is not a… pic.twitter.com/M9rEs6vyi0
'భారత్ భావోద్వేగంగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు'
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ మాజీ ఆర్మీ బ్రిగేడర్ జనరల్ అబ్దుల్లా అమాన్ అజ్మీ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై భారత మాజీ కర్నల్ మయాంక్ చౌబే తీవ్రంగా ఖండించారు. అతడి వ్యాఖ్యలపై భారత్ భావోద్వేగంగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. కానీ భారత్ విడిపోవాలని బహిరంగంగా కలలు కనే ఇలాంటి వారిపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు.
"పదవి విరమణ పొందిన సీనియర్ ఆర్మీ అధికారి బహిరంగంగానే స్నేహపూర్వక పొరుగు దేశం విచ్ఛిన్నం కావాలని కోరుకుంటున్నాడు. దీనిని కేవలం ఒక వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలగానే చూడకూడదు. బంగ్లాదేశ్ అధికార వ్యవస్థల్లో కొన్ని ఏళ్లుగా నిశబ్దంగా సాగుతున్న వారి మనస్తత్వానికి నిదర్శనం. ఇంకా అజ్మీ కేవలం సైనికాధికారి మాత్రమే కాదు. 1971 బంగ్లాదేశ్ విముక్త పోరాటంలో హిందువుల ఊచకోతకు ఇతడిని కారకుడిగా తేలిన యుద్ధ నేరస్థుడు జమాత్ ఇ ఇస్లామీ మాజీ చీఫ్ గులామ్ అజామ్ కుమారుడు. ఫలితగా అతడికి భారత్ వ్యతిరేక భావజాలం దృఢంగా ఉంది. ఇస్లాం ఆధిపత్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అతడికి, భారత్పై తీవ్ర వ్యతిరేకత పాతుకుపోయింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో బంగ్లాదేశ్లో తీవ్రవాద గ్రూపులు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది. అతడి వ్యాఖ్యలపై భారత్ భావోద్వేగంగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు. దౌత్యం కోసం పైకి నవ్వుతూ లోపల మనం విడిపోవాలనే చూసే ఇలాంటి పొరుగు దేశాల శక్తుల పట్ల భారత్ ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా, స్పష్టమైన అవగాహనతో సిద్ధంగా ఉండాలి. వీటిపై బంగ్లాదేశ్ తనకు తానే స్వయంగా ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. 1971 నాటి కసాయిల డీఎన్ఏ కలిగిన వారి నుంచి శాంతి ఎలా వస్తుంది?" అని మాజీ కర్నల్ మయాంక్ చౌబే అన్నారు.