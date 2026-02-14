బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో బోణి కొట్టిన BJP!- భారీ మెజారిటీతో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి విజయం
వెలువడిన బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు- బోణీ కొట్టిన బీజేపీ- సమీప అభ్యర్థిపై 30వేలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో జయకేతనం
Published : February 14, 2026 at 1:05 PM IST
BJP Wins One Seat In Bangladesh Elections : బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ బోణీ కొట్టింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఒక సీటును గెల్చుకుంది. అదేంటీ బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలవడం ఏంటి? అక్కడ కాషాయ పార్టీ పోటీ చేసిందా? భారత్కు చెందిన రాజకీయ పార్టీ బంగ్లాదేశ్లో పోటీ చేయడమేంటని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.
ఒక సీటు కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ!
తారిఖ్ రెహమాన్ నేతృత్వంలోని బీఎన్పీ బంగ్లాదేశ్ సార్వత్రిక పోరులో ఘన విజయం సాధించింది. అయితే బీఎస్పీ మిత్రపక్షమైన బీజేపీ ఒక సీటులో విజయఢంకా మోగించింది. అయితే అది భారతదేశ ప్రధాన రాజకీయపక్షమైన భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు. బంగ్లాదేశ్ జాతీయ పార్టీ (బీజేపీ). ఆ పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థి భోలా-1 నియోజకవర్గం నుంచి 30వేలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.
30వేలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో గెలుపు
భోలా-1 నియోజకవర్గంలో బంగ్లాదేశ్ జాతీయ పార్టీ తరఫున అందలీవ్ రెహమాన్ పోటీ చేశారు. పాకిస్థాన్తో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలున్న మతతత్వ పార్టీ అయిన జమాత్-ఏ-ఇస్లామీ నుంచి ఎండి నజ్రుల్ ఇస్లాం రెహమాన్పై పోటీకి దిగారు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఎన్నికల సంగ్రామంలో బంగ్లాదేశ్ జాతీయ పార్టీ అభ్యర్థిదే ఆధిపత్యం అయ్యింది. రెహమాన్ 1,05,543 ఓట్లను సాధించగా, నజ్రుల్ ఇస్లాం 75,337 ఓట్లకే పరిమితమయ్యారు. దీంతో బంగ్లాదేశ్ జాతీయ పార్టీ అభ్యర్థి 30లవేలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో జయకేతనం ఎగురవేశారు. అలాగే ఈ నియోజకవర్గంలో పార్లమెంటరీ ఎన్నికలతో పాటు జరిగిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో 1,43,473 మంది సంస్కరణలకు అనుకూలంగా ఓటేశారు. 44,731 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు.