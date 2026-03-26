నేపాల్ యంగెస్ట్ ప్రధానిగా బాలెన్- ప్రమాణ స్వీకారానికి అంతా సిద్ధం!
నేపాల్ ప్రధానిగా 35 ఏళ్ల బాలేంద్ర షా- సంగీతకారుడి నుంచి ప్రధానమంత్రి స్థాయికి- రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నాలుగేళ్లలోనే కీలక పదవి
Published : March 26, 2026 at 8:52 PM IST
Balendra Shah Oath Ceremony : అతి చిన్న వయసులో నేపాల్ ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన నేతగా 35 ఏళ్ల బాలేంద్ర షా (బాలెన్) రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. గురువారం రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా ఆయన ఎన్నికయ్యారు. శుక్రవారం నేపాల్ ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. మార్చి 5న జరిగిన నేపాల్ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. దేశంలోని మాధేస్ ప్రాంతం నుంచి ప్రధానమంత్రి పదవికి ఎన్నికైన తొలి నేత బాలేంద్ర షానే.
15 నుంచి 18 మందితో కేబినెట్
గురువారం జరిగిన సమావేశంలో తమ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా బాలెన్ను ఎన్నుకున్నామని ఆర్ఎస్పీ సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీ సెక్రెటరీ శంకర్ శ్రేష్ట వెల్లడించారు. ఇక కేబినెట్ను ఎంపిక చేసుకునే సర్వాధికారాలు బాలేంద్రకు లభించాయని తెలిపారు. శుక్రవారం సాయంత్రంకల్లా మంత్రుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ఆయన చెప్పారు. తొలుత 15 నుంచి 18 మంది మంత్రులతో చిన్న కేబినెట్ను బాలెన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారని తెలుస్తోంది.
శీతల్ నివాస్ వేదికగా ప్రమాణం
గురువారం ఉదయం పార్లమెంటు భవనంలో నేపాల్ కొత్త ఎంపీలు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారితో సీనియర్ ఎంపీ కేసీ అర్జున్ నరసింఘ (78) ప్రమాణం చేయించారు. శుక్రవారం నేపాల్ అధ్యక్ష కార్యాలయం శీతల్ నివాస్ వేదికగా నూతన ప్రధానమంత్రిగా బాలెన్ ప్రమాణం చేస్తారు.
ఎవరీ బాలేంద్ర షా ?
బాలేంద్ర షా గతంలో సంగీత కారుడిగా, స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీర్గా వ్యవహరించారు. సామాజిక అంశాలు, అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమాలపై ఆయన పాటలు, గేయాలను ఆలపించేవారు. బాలేంద్ర 2022లోనే రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు. నేపాల్ రాజధాని కాఠ్మాండు మేయర్ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. అనూహ్యంగా ఆ ఎన్నికల్లో బాలేంద్ర గెలిచారు.
జెన్ జీ ఉద్యమం
2025 సెప్టెంబర్ 4న నేపాల్ ప్రభుత్వం ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, వాట్సాప్ వంటి 26 సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లను నిషేధించింది. దీంతో దేశ యువతలో ఆగ్రహం పెరిగింది. జెన్ జీ యువత నిరసనకు దిగారు. సెప్టెంబర్ 9 నాటికి ఈ నిరసనలు దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపించాయి. నిరసనకారులు పార్లమెంట్, సుప్రీంకోర్టు, ప్రధాని కార్యాలయానికి నిప్పు పెట్టారు. దీంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. 2025 సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 13 వరకు దేశవ్యాప్తంగా కర్ఫ్యూ విధించారు. సైన్యం రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చింది. ఈ ఉద్యమంలో సుమారు 76 మంది మరణించారు. నేపాల్ చరిత్రలో అతిపెద్ద యువజన ఉద్యమంగా ఇది నిలిచిపోయింది.
2025 డిసెంబరు 28నే పార్టీలోకి చేరిక
ఈ నేపథ్యంలో 2025 డిసెంబరు 28న రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీలో బాలేంద్ర షా చేరారు. 2026 మార్చి 5న ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలోనే ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థిగా బాలేంద్ర పేరును పార్టీ ప్రకటించింది. ఈ ఎన్నికల్లో జెన్ జీ మద్దతుతో బాలెన్ నాయకత్వంలోని రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ ఘనవిజయం సాధించింది. నాలుగుసార్లు నేపాల్ ప్రధానిగా వ్యవహరించిన కేపీ శర్మ ఓలిని ఝాపా-5 నియోజకవర్గంలో బాలెన్ భారీ మెజారిటీతో ఓడించి సంచలనం సృష్టించారు. దేశంలోని 275 ఎంపీ స్థానాలకుగానూ 182 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. నేపాల్ రాజ్యాంగం ప్రకారం, 275 ఎంపీ స్థానాలకుగానూ 165 సీట్లలో ప్రత్యక్ష ఎన్నికలను నిర్వహించారు. మిగతా 110 సీట్లలో నైష్పత్తిక ఓటింగ్ ప్రకారం అభ్యర్థులను ఎన్నుకున్నారు.
ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు అరకొర సీట్లే
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన నేపాలీ కాంగ్రెస్కు 38 సీట్లు, సీపీఎన్ - యూఎంఎల్కు 25, నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి 17, శ్రమ్ సంస్కృతి పార్టీకి 7, రాష్ట్రీయ ప్రజాాతంత్ర పార్టీకి 5 సీట్లే వచ్చాయి. కోర్టు కేసు వల్ల ఒక స్థానంలో ఎన్నికల ఫలితాన్ని పెండింగ్లో ఉంచారు.