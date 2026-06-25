వెనెజువెలా, జపాన్లో భారీ భూకంపాలు- కూలిన భవనాలు- సునామీ హెచ్చరికలు జారీ
వెనెజువెలాలో రెండు భారీ భూకంపాలు-నిమిషాల వ్యవధిలోనే వెనెజువెలాలో రెండు భారీ భూకంపాలు
Published : June 25, 2026 at 7:03 AM IST
Venezuela Earthquakes : దక్షిణ అమెరికా దేశమైన వెనెజువెలా, జపాన్ను భారీ భూకంపాలు వణికించాయి. వెనెజువెలాలో నిమిషాల వ్యవధిలోనే రెండు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. భూకంపం ధాటికి రాజధాని కారకాస్లో పలు ఇళ్లు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు కుప్పకూలాయి. ప్రాణభయంతో ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు.
కరేబియన్ తీరంలో ఉన్న మోరాన్ ప్రాంతానికి పశ్చిమంగా మొదటి భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 7.1గా నమోదైంది. భూమికి 13 కిలోమీటర్ల లోతున భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మొదటి భూకంపం వచ్చిన కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలోనే మోరాన్కు నైరుతి దిశలో 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఇది తొలి భూకంపం కంటే శక్తివంతంగా విరుచుకుపడింది. రెండో భూకంపం రిక్టర్ స్కేలుపై 7.5 తీవ్రతతో నమోదైంది. వెనెజువెలాలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భూకంపం ప్రభావం కనిపించిందని ఆ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి డియోస్డాడో కబెల్లో తెలిపారు. పలువురు గాయపడినట్లు వెల్లడించారు. కారకాస్లోని అల్టామైరా ప్రాంతంలో ఇళ్లు, భవనాలు కూలిపోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందన్నారు. ఆఫ్టర్ షాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఇప్పటికే దెబ్బతిన్న భవనాలు మరింత కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని ప్రజలు ఆరుబయటే సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు. సహాయక చర్యల కోసం వెళ్లే అంబులెన్సులు, ఇతర అత్యవసర వాహనాలకు మార్గం సుగమం చేయాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. వరుస భూకంపాల నేపథ్యంలో ప్యూర్టో రికో, వర్జిన్ ఐలాండ్స్ ప్రాంతాలకు అధికారులు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు