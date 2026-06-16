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అమెరికాలో కూలిన బీ52 బాంబర్ విమానం- 8మంది మృతి

దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని ఎడ్వర్డ్స్ వైమానిక స్థావరం నుంచి టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే కూలిపోయిన బీ-52 బాంబర్ - ఇటీవల ఇరాన్‌పై బీ-52 బాంబర్‌తో అమెరికా దాడులు

B 52 Bomber Crash
B 52 Bomber Crash (Source : CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 7:27 AM IST

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B 52 Bomber Crash : అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన బీ-52 బాంబర్ ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందారు. దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని ఎడ్వర్డ్స్ వైమానిక స్థావరం నుంచి టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే బీ-52 బాంబర్ కూలిపోయింది. వెంటనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న అత్యవసర బృందాలు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో వైమానిక స్థావరాన్ని మూసివేశారు. ఆ బేస్‌కు రావాల్సిన విమానాలను ఇతర విమానాశ్రయాలకు దారి మళ్లించారు. బీ-52 బాంబర్‌ను బోయింగ్ సంస్థ తయారు చేసింది. అణ్వస్త్రాలతో పాటు సాధారణ ఆయుధాలను ఇది మోసుకెళ్లగలదు. ఇటీవల ఇరాన్‌పై బీ-52 బాంబర్‌తో అమెరికా దాడులు చేపట్టింది.

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