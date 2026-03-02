బీ-2 బాంబర్స్, సూసైడ్ డ్రోన్స్ - ఖమేనీని హతమార్చేందుకు అమెరికా ఇంకా ఆయుధాలు వాడిందంటే!
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్కు సంబంధించిన క్లౌడ్ టూల్స్ను వాడిన పెంటగాన్
Published : March 2, 2026 at 1:33 PM IST
US Weapons Used Against Iran War : ఇరాన్పై దాడులు చేసి ఆ దేశ సుప్రీం ఖమేనీ సహా కీలక నేతలను హతం చేసింది అమెరికా. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ పేరిట చేసిన దాడుల్లో రకరకాల ఆయుధాలతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ను కూడా వినియోగించిందనట్లు పలు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్పై దాడులకు వినియోగించిన ఆయుధాలను, తమ లక్ష్యాలను కూడా అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ బహిర్గతం చేసింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు వినియోగించిన అమెరికా
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ సంస్థ ఆంధ్రోపిక్కు సంబంధించిన క్లౌడ్ టూల్స్ను పెంటగాన్ వాడినట్లు తెలిపాయి. అయితే, ఈ టూల్స్ను ఎలా వాడారనే విషయాన్ని మాత్రం వివరించలేదు. కాగా, జాతీయ భద్రతకు ఆంధ్రోపిక్ ప్రమాదమని ప్రకటించిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ పరిణామం జరిగింది. ఇంకా అమెరికా రూపొందించిన బీ 2 స్టెల్త్ బాంబార్లను కూడా వాడినట్లు తెలిపాయి. ఇవి వైట్మన్ ఎయిర్ఫోర్స్ బేస్ నుంచి బయల్దేరి దాడుల అనంతరం టెక్సాస్లోని డయిస్ ఎయిర్ బేస్కు తిరిగి వచ్చాయి. 2,000 పౌండ్ల బాంబులతో ఇరాన్ భూగర్భ క్షిపణి వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొన్నాయి.
ఇరాన్పై దాడికి అమెరికా వాడిన ఆయుధాలు ఇవే
బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు, పేట్రియాట్ క్షిపణులు, లూకస్ డ్రోన్లు, థాడ్ యాంటీ బాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్, ఎఫ్-18, ఎఫ్-16, ఎఫ్-22 ఫైటర్ జెట్లు, ఎ-10 అటాక్ జెట్స్, ఎఫ్-35 స్టెల్త్ ఫైటర్స్, ఈఏ-18జీ ఎలక్ట్రానిక్ అటాక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఎయిర్బార్న్ కమ్యూనికేషన్ రిలే, అవాక్స్ విమానం, పి-8 మారిటైమ్ పెట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఆర్సీ-135 నిఘా విమానం, ఎంక్యూ-9 రీపర్స్, ఎం-142 హైమొబిలిటీ రాకెట్ వ్యవస్థ, అణుశక్తి విమాన వాహక నౌక, గైడెడ్ మిసైల్ డెస్ట్రాయర్లు, కౌంటర్ డ్రోన్ వ్యవస్థలు, రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు, రీఫ్యూయలింగ్ షిప్లు, సి-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ కార్గో విమానం, సి-130 కార్గో విమానం వాడినట్లు సెంట్కామ్ వెల్లడించింది.
ఇజ్రాయెల్తో కలిసి 2000కు పైగా లక్ష్యాలు ధ్వంసం
మరోవైపు ఇప్పటివరకు ఇజ్రాయెల్తో కలిసి 2000కు పైగా లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసింది అమెరికా. వీటిల్లో అలీ ఖమేనీ కాంపౌండ్తో పాటు ఐఆర్జీసీ ప్రధాన కార్యాలయం కూడా ఉన్నాయి. 47 ఏళ్లలో దాదాపు 1000 మంది అమెరికన్ల మరణానికి కారణమైన ఐఆర్జీసీని దెబ్బతీశామని అమెరికా సెంట్కామ్ ఎక్స్ వేదికగా వివరించింది. ఇప్పుడు ఐఆర్జీసీకి ప్రధాన కార్యాలయం కూడా లేదని ఎద్దేవా చేసింది.
390 క్షిపణులు, 830 డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడి
అటు ఇరాన్ సైతం పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా స్థావరాలపై మిస్సైళ్లతో విరుచుకుపడింది. 390 క్షిపణులు, 830 డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడి చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. అటు యూఏఈపై 541 డ్రోన్లు, 165 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది ఇరాన్. అయితే వీటిల్లో 506 డ్రోన్లు, 152 క్షిపణులను కూల్చేసినట్లు ఆ దేశ రక్షణశాఖ వెల్లడించింది. కువైట్పై 97 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 283 డ్రోన్లు ప్రయోగించగా, ఈ దాడుల్లో ఒకరు మృతి చెందగా, 30 మందికి గాయాలయ్యాయి. శనివారం కతార్పై 66 క్షిపణులు ప్రయోగించింది ఇరాన్. బహ్రెయిన్పైనా దాడులు చేపట్టగా అందులో 45 క్షిపణులు, తొమ్మిది డ్రోన్లను కూల్చివేసింది.
ఇక ఇరాన్ సైప్రస్లోని తమ స్థావరంపై దాడి చేయడంతో బ్రిటన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరాన్ సమీపంలో ఉన్న తమ స్థావరం డియాగోగార్సియాను వినియోగించుకునేందుకు అమెరికాకు తాత్కాలికంగా అనుమతులు ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ క్షిపణి దాడులను నిలువరించేందుకు దీనిని వాడుకోనిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అమెరికా బి-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు ప్రయాణించేందుకు అనువైన రన్వే ఇక్కడ ఉంది.