ETV Bharat / international

ఖమేనీ అంతిమయాత్రకు ఇరాన్ సిద్ధం- ట్రెహాన్​కు భౌతికకాయం తరలింపు- వీడ్కోలుకు మొజ్తబా దూరం

టెహ్రాన్​కు అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడి- జూలై 4, 5 తేదీల్లో టెహ్రాన్‌లో రెండు రోజులపాటు అంతిమ వీడ్కోలు కార్యక్రమాలు

Ali Khamenei Funeral
Ali Khamenei Funeral (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 8:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ali Khamenei Funeral : దివంగత ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతొల్లా ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అధికారిక ప్రకటన లేకుండానే ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని ఆయన హత్యకు గురైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. గత కొన్ని నెలలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌కు చెందిన సీనియర్ కమాండర్ జనరల్ అహ్మద్ వహీది సహా టెహ్రాన్ ఉన్నతాధికారులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అయితే తండ్రి అత్యక్రియల్లో సుప్రీంలీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ హాజరు కావడం లేదని ఇరాన్ వెల్లడించింది.

భద్రతా కారణాల రీత్యా ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో మొజ్తబా ఖమేనీ పాల్గొనబోరని భారత్‌లో ఆ దేశ ప్రతినిధి ఆయతుల్లా హకీం ఇలాహి పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌తో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న కారణంగా భద్రతా పరంగా తీవ్ర సమస్యలు ఉన్నాయని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఇలాహి చెప్పారు. ఇక ఖమేనీకి అంతిమ వీడ్కోలు పలికేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఒక కార్యక్రమం టెహ్రాన్‌లోని ఇమామ్‌ ఖొమేనీ గ్రాండ్‌ మొసల్లా సముదాయంలో శుక్రవారం నిర్వహిస్తారు. ఖమేనీ అంతిమయాత్ర ఈ నెల 6న ప్రారంభమవుతుందని ఇరాన్‌ అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని ఆయన సొంత పట్టణం మషాద్‌లో ఈనెల 9న ఖననం చేయనున్నారు. ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి పబిత్రా మార్గరిటా, బిహార్‌ గవర్నర్‌ సయ్యద్‌ అతా హస్నైన్‌లు శుక్రవారం టెహ్రాన్‌ బయలుదేరి వెళ్తారు.

TAGGED:

ALI KHAMENEI FUNERAL
ALI KHAMENEI FUNERAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.