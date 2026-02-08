బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందూ మృతి!- పోలీసు కస్టడీలో అనుమానాస్పద మరణం
షేక్ హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీ సీనియర్ నేత మృతి- దినాజ్పూర్ జిల్లా జైలులో అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించిన రమేశ్ చంద్రసేన్
Published : February 8, 2026 at 1:00 PM IST
Hindu Leader Died In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్లోని హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తాజాగా మరో ఆందోళనకర ఘటన జరిగింది. షేక్ హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీ సీనియర్ నేత 83 ఏళ్ల రమేశ్ చంద్రసేన్ శనివారం పోలీసు కస్టడీలో చనిపోయారు. శనివారం దినాజ్పూర్ జిల్లా జైలులో అనుమానాస్పద స్థితిలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆరోజు తెల్లవారుజామున రమేశ్ చంద్రసేన్ ఆరోగ్యం విషమించడంతో దినాజ్పూర్ మెడికల్ కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిసింది. ఆయన చనిపోయారని శనివారం ఉదయం 9.29 గంటలకు జైలు అధికారులు ప్రకటించారు.
లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ పూర్తయ్యాక, రమేశ్ చంద్రసేన్ డెడ్బాడీని ఆయన కుటుంబానికి అప్పగిస్తామని దినాజ్పూర్ జిల్లా జైలు సూపరింటెండెంట్ ఫర్హాద్ సర్కార్ వెల్లడించారు. జైలులో పోలీసు కస్టడీలో ఉండగా, ఏదో జరగబట్టే రమేశ్ చనిపోయి ఉంటారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.