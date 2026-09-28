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భారత్​తో మాది మంచి భాగస్వామ్యం- కానీ ఉపయోగించుకోలేకపోయాం: ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని

భారత్, ఆస్ట్రేలియా భాగస్వామ్యం మరింత పెరగాల్సి ఉందన్న అల్బనీస్- ప్రధాని మోదీతో కలిసి సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తామన్న ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని- డిసెంబరులో భారత్‌కు వ్యాపార ప్రతినిధి బృందంతో పర్యటన

Australia PM On India Relations
భారత్, ఆస్ట్రేలియా ప్రధానులు (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 8:38 PM IST

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Australia PM On India Relations : భారత్​తో తమ సంబంధాలకు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే మంచి భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో ఉపయోగించుకోలేకపోయామని అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, తాను కలిసి ఆ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నామని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా న్యూయార్క్‌లో ఆసియా సొసైటీ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అల్బనీస్ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని అల్బనీస్ తెలిపారు. తాను, మోదీ ఇద్దరూ ప్రధానులుగా ఉన్న సమయంలో ఒకరి దేశాన్ని మరొకరు రెండుసార్లు సందర్శించారని గుర్తు చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు అవకాశం ఉందని చెప్పారు. భారత్‌లో విద్య, భాష, విశ్వవిద్యాలయాలు, క్రీడలు వంటి రంగాల్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఇప్పటికే సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాలు కామన్వెల్త్‌లో భాగస్వాములు కావడం కూడా ప్రత్యేక అనుబంధానికి కారణమని చెప్పారు.

మోదీ సభలపై అల్బనీస్ ప్రశంసలు
ఆస్ట్రేలియాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన సందర్భంగా జరిగిన భారీ బహిరంగ కార్యక్రమాలను కూడా అల్బనీస్ ప్రస్తావించారు. మోదీ పాల్గొన్న స్టేడియం కార్యక్రమాల్లో కనిపించిన ఉత్సాహం అసాధారణమని అన్నారు. మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారని గుర్తు చేశారు. ఆ కార్యక్రమాల్లో తనకు కూడా ప్రజలు మద్దతుగా నినాదాలు చేశారా అని అడిగినప్పుడు, మోదీ తనను ఉత్సాహపరచాలని అక్కడి ప్రజలను కోరడంతో వారు నినాదాలు చేశారని చెప్పారు. సుమారు 40 వేల మంది ఆస్ట్రేలియన్లు తన పేరును నినదించడం సాధారణ విషయం కాదని, మోదీతో తన స్నేహం కారణంగానే అది సాధ్యమైందని పేర్కొన్నారు.

ఇక ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని డిసెంబర్​లో భారత్‌లో పర్యటించనున్నారు. జీ20 సదస్సుకు అమెరికా వెళ్లే క్రమంలో భారత్‌కు వస్తానని ఆయన తెలిపారు. అమెరికాలో డిసెంబర్ 14, 15 తేదీల్లో జీ20 సదస్సు జరగనుంది. అంతకుముందు భారత్‌లో అల్బనీస్ పర్యటన కొనసాగనుంది. ఆ పర్యటనలో వ్యాపారం, సంస్కృతి, క్రీడలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. 'జీ'డే నమస్తే పేరుతో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా వ్యాపార సంస్థలు, ఇతర భాగస్వాములు పాల్గొననున్నారు.

ముంబయిలో వ్యాపార సమావేశాలు
భారత్ పర్యటనలో భాగంగా పెద్ద సంఖ్యలో ఆస్ట్రేలియా వ్యాపార ప్రతినిధులను ముంబయికి తీసుకొస్తానని అల్బనీస్ చెప్పారు. ఆస్ట్రేలియా బిజినెస్ కౌన్సిల్‌తో కలిసి వ్యాపార కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. భారత్‌లో పెట్టుబడులు, వ్యాపార అవకాశాలు, ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలపై ఆ కార్యక్రమాల్లో చర్చించే అవకాశం ఉంది. భారత్- ఆస్ట్రేలియా ఆర్థిక సంబంధాల్లో ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉందని అల్బనీస్ చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు మరింత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. అల్బనీస్ పర్యటనలో క్రీడలకు కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఉండనుంది. ముంబయిలో వ్యాపార కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత చెన్నైలో క్రికెట్ మ్యాచ్‌తో పర్యటన కొనసాగుతుందని ఆయన చెప్పారు. విక్టోరియా, వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య ఆ మ్యాచ్ జరగనుంది.

భారత్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య క్రికెట్‌కు ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యాపారం, సంస్కృతి, క్రీడలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా ఇరు దేశాల ప్రజల మధ్య సంబంధాలను మరింత పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే భారత్- ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు కేవలం వ్యాపారం, క్రీడలకే పరిమితం కావడం లేదు. రక్షణ, భద్రత, కీలక ఖనిజాలు, కొత్త సాంకేతికత, స్వచ్ఛ ఇంధనం, విద్య వంటి రంగాల్లోనూ ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. క్వాడ్‌లో భారత్, ఆస్ట్రేలియాతో పాటు అమెరికా, జపాన్ కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అల్బనీస్ డిసెంబరు పర్యటనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

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