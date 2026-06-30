'తనిఖీల భయం వల్లే FATF విశ్వసనీయతను ప్రశ్నిస్తున్నారు'- పాక్పై భారత్ పరోక్ష విమర్శలు
ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం, పక్కా ఆధారాలతో సాంకేతికంగా పనిచేసే వ్యవస్థ అని భారత్ స్పష్టం- నిఘా నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఐరాస వేదికల్లో రాజకీయ రంగు పులమకుండా ఉండాలని హితవు
Published : June 30, 2026 at 3:22 PM IST
India Speech in United Nations : అంతర్జాతీయ వేదికపై ఉగ్రవాద నిధుల నిరోధక సంస్థ (FATF) విశ్వసనీయతను దెబ్బతీయాలని చూస్తున్న దేశాలపై భారత్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఎఫ్ఏటీఎఫ్ పర్యవేక్షణను తప్పుబడుతున్న దేశాలు 'తనిఖీలంటే ఉన్న భయం' వల్లే అలా మాట్లాడుతున్నాయని ఎద్దేవా చేసింది. ఎఫ్ఏటీఎఫ్ అనేది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం, పక్కా ఆధారాలతో సాంకేతికంగా పనిచేసే వ్యవస్థ అని స్పష్టం చేసింది. దీని నిఘా నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఐరాస వేదికల్లో రాజకీయ రంగు పులమకుండా, లోపాలను సరిదిద్దుకుని బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవాలని హితవు పలికింది. తమ భూభాగాన్ని ఉగ్రవాదానికి వాడుకునే దేశాలు, పొరుగు దేశాల్లోకి అస్థిరతను ఎగుమతి చేయడం ఆపాలంటూ పాకిస్థాన్ను ఉద్దేశించి భారత్ పరోక్షంగా గట్టి హెచ్చరికలు పంపింది. ఐక్యరాజ్యసమితిలో నిర్వహించిన 'కౌంటర్-టెర్రరిజం వీక్ 2026' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. 'ఉగ్రవాద ముప్పులు - కొత్త సాంకేతికతలు' అనే అంశంపై ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత, ఫ్రాన్స్ శాశ్వత మిషన్లు, కౌంటర్- టెర్రరిజం కమిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరేట్ (CTED), ఐక్యరాజ్యసమితి ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యాలయం (UNOCT), గ్లోబల్ ఇంటర్నెట్ ఫోరమ్ టు కౌంటర్ టెర్రరిజం (GIFCT) కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి.
"ప్రపంచ ఉగ్రవాద నిధుల సమీకరణ నిరోధక, మనీలాండరింగ్ నిరోధక వ్యవస్థలో FATF కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సాంకేతికంగా, సాక్ష్యాలతో, అంతర్జాతీయంగా ఆమోదించిన ప్రమాణాలతో ఇది ఏర్పడింది. అయితే, దాని విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించే ప్రయత్నాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. నిజమైన ప్రక్రియ సంబంధిత ఆందోళనల కంటే, తమపై ఎక్కడ తనిఖీలు చేస్తారనే భయం వల్లే ఇలా చేస్తున్నారు. FATF పరిశీలనకు సమాధానం ఐరాస వేదికల్లో రాజకీయ రంగు పులమడం కాదు. విశ్వసనీయమైన నిబంధనల పాటించాలి. తమ భూభాగాన్ని, సంస్థలను లేదా ఆర్థిక మార్గాలను ఉగ్రవాదం కోసం దుర్వినియోగం చేయడానికి అనుమతించే దేశాలు అస్థిరతను ఎగుమతి చేయడం ఆపేయాలి. అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రత పట్ల తమ బాధ్యతలను నెరవేర్చడం ప్రారంభించాలి."
---పర్వతనేని హరీశ్, ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఉగ్రవాదులు సరికొత్త మార్గాల్లో నిధులు సేకరిస్తున్నారని హరీశ్ పర్వతనేని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికల్లో క్రౌడ్ ఫండింగ్, డిజిటల్ టోకెన్లు, స్టార్స్, పాయింట్ల రూపంలో నిధులను చేరవేస్తూ క్రిమినల్స్ తమ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నారని వివరించారు. ఉగ్రవాదులకు ఎలాంటి సాంకేతిక పక్షపాతం ఉండదని, వారికి ఏది చౌకగా, వేగంగా దొరికితే ఆ సాంకేతికతను వాడుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన పెద్ద ముప్పులు ఏవీ అనామకంగా పుట్టలేదని, వాటి వెనుక కొన్ని దేశాల మద్దతు ఉందంటూ పాకిస్థాన్ వైఖరిని ఎండగట్టారు. భారత్ దశాబ్దాలుగా ఈ సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటోందని గుర్తుచేశారు.
ఉగ్రవాద నిధుల నిరోధానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని, వర్చువల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్ఛేంజీలను తమ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాల పరిధిలోకి తెచ్చినట్లు హరీశ్ స్పష్టం చేశారు. 2022లో భారత్ నేతృత్వంలో ఆమోదించిన 'దిల్లీ డిక్లరేషన్' ఆధారంగా వర్చువల్ ఆస్తులు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల నియంత్రణకు రూపొందించిన సూత్రాల వల్ల నేడు ప్రపంచ దేశాలు ప్రయోజనం పొందుతున్నాయని గుర్తు చేశారు.
మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాద నిధుల సమీకరణను ఎదుర్కోవడానికి ప్రమాణాలను నిర్దేశించే ఈ ప్రభావవంతమైన ప్రపంచ సంస్థలో భారత్ 2010 నుంచి సభ్యదేశంగా ఉంది. ఈ నెల ప్రారంభంలో, కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ కార్యదర్శి వివేక్ అగర్వాల్ జూలై 2026- జూన్ 2027 కాలానికి FATF ఉపాధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. కాగా, పాకిస్థాన్ 2018 నుంచి FATF గ్రే లిస్ట్లో ఉండగా, 2022లో దానిని తొలగించారు.
అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన భారత్-అమెరికా సంబంధాలు: రో ఖన్నా
'చైనాకు పోటీ ఇవ్వగలిగే దేశం భారత్ మాత్రమే'- అమెరికా ప్రశంసలు