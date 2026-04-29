హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆందోళనకరం- మాకు ఇంధన, ఆర్థిక భద్రతా సవాళ్లు : భారత్
వాణిజ్య నౌకలపై దాడికి యత్నాలు జరుగుతుండటం ఆందోళనకర అంశం- ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సమావేశంలో భారత్ డిప్యూటీ పర్మినెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ యోజనా పటేల్ ఈ వ్యాఖ్యలు
Published : April 29, 2026 at 12:01 PM IST
India On Attacks Ships In Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు సాగించే వాణిజ్య నౌకలపై దాడికి యత్నాలు జరుగుతుండటం ఆందోళనకర అంశమని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సమావేశంలో భారత్ పేర్కొంది. హర్మూజ్ పరిధిలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు భారతదేశ ఇంధన, ఆర్థిక భద్రతలకు సవాళ్లుగా మారినందున వాటిపై తాము తీవ్ర ఆందోళనతో ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. భద్రతా మండలి సమావేశం వేదికగా ఐరాసలోని భారత్ డిప్యూటీ పర్మినెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ యోజనా పటేల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రత్యేకించి హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేయకూడదని ఆమె కోరారు. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేయడం అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం నిషిద్ధమని, దాన్ని పాటించాలన్నారు. ఇరాన్- అమెరికా సైనిక ఘర్షణ సందర్భంగా పలు నౌకల్లోని భారత నావికులు, సిబ్బంది విలువైన ప్రాణాలను కోల్పోయారని యోజనా పటేల్ గుర్తుచేశారు.