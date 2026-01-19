ETV Bharat / international

'ఖమేనీపై దాడి అంటే యుద్ధమే'- అమెరికాకు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు వార్నింగ్

అమెరికాకు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు హెచ్చరిక- 4000కు చేరిన నిరసనల మృతుల సంఖ్య

Iran President Warns US
Iran President Warns US (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 10:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran President Warns US : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీపై దాడి చేస్తే అది పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారి తీస్తుందని అమెరికాకు దేశ అధ్యక్షుడు మసౌద్‌ పెజెష్కియాన్​ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌లో నెలకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితులకు అమెరికా, దాని మిత్రదేశాల విధించిన అమానుష ఆంక్షలే ప్రధాన కారణమని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల ఇరాన్‌లో కొత్త నాయకత్వం రావాల్సిన అవసరం ఉందని చేప్పిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం గమనార్హం.

'ఇరాన్ ప్రజలు జీవన కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారంటే దానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా ప్రభుత్వం, దాని మిత్రదేశాలు సంవత్సరాలుగా విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలే” అని పేర్కొన్నారు. మన దేశ సుప్రీం లీడర్‌పై ఎలాంటి దాడి జరిగినా అది ఇరాన్ దేశంపై యుద్ధం ప్రకటించినట్టే. దీనిని మేము సహించబోం' అని పెజెష్కియాన్‌ స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

IRAN US CONFLICT
IRAN PROTESTS DEATH TOLL
IRAN PRESIDENT WARNS US

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.