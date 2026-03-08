ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై మరో దాడి- పూజ సమయంలో బాంబులు విసిరిన దుండగులు

కోమిల్లా ప్రాంతంలో పూజా కార్యక్రమంపై బాంబు దాడి- పలువురు భక్తులకు గాయాలు, పూజారి పరిస్థితి విషమం-ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో హిందువులపై పెరుగుతున్న దాడులు

Bangladesh
Bangladesh (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 8, 2026 at 4:03 PM IST

Attack On Hindus In Bangladesh Today : బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో అక్కడి వివిధ ప్రాంతాల్లో హిందూ సమాజంపై జరుగుతున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నట్లు వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. తాజాగా కోమిల్లా ప్రాంతంలో పూజ నిర్వహిస్తున్న భక్తులపై గుర్తు తెలియని దుండగులు బాంబులు విసిరిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ దాడిలో పలువురు భక్తులు గాయపడగా, పూజారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు స్థానిక మీడియా నివేదించింది.

స్థానిక సమాచారం ప్రకారం శనివారం సాయంత్రం కోమిల్లా ప్రాంతంలోని ఒక ఆలయంలో భక్తులు పూజ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆలయ పరిసరాల్లోకి వచ్చిన కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆకస్మికంగా బాంబులు విసిరారు. ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దంతో పేలుళ్లు సంభవించడంతో అక్కడున్న ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనతో ఆలయం పరిసరాల్లో తీవ్ర కలకలం నెలకొంది. పేలుళ్ల వల్ల అక్కడ ఉన్న పలువురు భక్తులు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. గాయపడిన వారిని వెంటనే సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో పూజారి కేశవ్ చక్రవర్తి తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

కేసు నమోదు చేసి దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలు
దాడి జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దుండగుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. దాడి వెనుక ఉన్న కారణాలు, కుట్ర కోణం వంటి అంశాలపై కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో హిందూ సమాజంపై దాడులు పెరుగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థి నాయకుడు ఉస్మాన్ హాదీ హత్య తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారినట్లు సమాచారం. ఆ ఘటన అనంతరం దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో హిందూ కుటుంబాలు, ఆలయాలు లక్ష్యంగా మారినట్లు స్థానిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ATTACK ON BANGLADESH HINDUS
BANGLADESH VIOLENCE TODAY
ATTACK ON HINDUS IN BANGLADESH

