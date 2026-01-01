బంగ్లాదేశ్లో మరో హిందూపై దాడి- ఇంటికి వెళ్తుండగా అడ్డుకుని నిప్పంటించిన నిందితులు
Hindu Attacked in Bangladesh (Associated Press)
Published : January 1, 2026 at 8:00 PM IST
Hindu Attacked in Bangladesh : బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. షరియత్పూర్ జిల్లాలో 50 ఏళ్ల ఖోకోన్ దాస్ అనే వ్యక్తిపై ఆందోళనకారులు దాడి చేశారు. పదునైన ఆయుధంతో గాయపరిచి నిప్పంటించారు. బుధవారం జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడు ఇంటికి వెళ్తుండగా నిందితులు అడ్డుకుని దాడికి పాల్పడినట్టు తెలుస్తోంది. బాధితుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్లో ఇటీవల దీపూ చంద్ర దాస్, అమృత్ మండల్, బజేంద్ర బిశ్వాస్ అనే హిందువులు హత్యకు గురయ్యారు.