'ఉగ్రవాదం నుంచి దేశాన్ని రక్షించుకునే హక్కును వినియోగిస్తాం'- పాక్కు భారత్ ఘాటు హెచ్చరిక
ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో పాకిస్థాన్ వైఖరిపై భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తీవ్ర అభ్యంతరం- వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై జరుగుతున్న దాడులను తీవ్రంగా ఖండించిన జైశంకర్
Published : September 27, 2026 at 7:03 AM IST
Jaishankar slams Pakistan : ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా పాకిస్థాన్ తీరును మరోసారి భారత్ ఎండగట్టింది. ఉగ్రవాద మహమ్మారిని సాధారణ విపత్తుగా పరిగణించడానికి దాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న వారు చేస్తున్న వాదనలు చెల్లబోవని పాక్కు పరోక్షంగా స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఉగ్రవాదం నుంచి దేశాన్ని రక్షించుకునే హక్కును భారత్ తప్పకుండా వినియోగించుకుంటుందని తెలిపారు. ఉగ్రవాదంతో స్నేహం, సద్భావన కొనసాగించడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశం సాధారణ చర్చలో శనివారం భారత్ తరఫున జాతీయ ప్రకటన చేస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'శాంతికి నిరంతర ముప్పుగా పరిణమించిన ప్రధాన సమస్య ఉగ్రవాదం. ఇది ప్రభుత్వాల మద్దతుతో, సరిహద్దులు దాటి కుట్రలు చేయడం అనేది ప్రపంచ వ్యవస్థకే ప్రత్యక్ష సవాలు లాంటిది. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే ప్రభుత్వాలను కచ్చితంగా జవాబుదారీగా చేయాలి. ఉగ్రవాదం పట్ల మనకున్న జీరో టాలరెన్స్ విధానంలో ఎలాంటి సడలింపు ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా, ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం అందుతున్న మార్గాలను బట్టబయలు చేసి, వాటిని గట్టిగా తిప్పికొట్టాలి. నిరంతరం ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే ఒక దేశం ఈ సభ ముందు వాస్తవాలను వక్రీకరించింది. ఉగ్రవాదాన్ని సాధారణీకరించడానికి వాదనలు చేసింది. దాని పరిణామాల నుంచి తమకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ, ఆ వాదనలు ఇక్కడ చెల్లవు. స్నేహం, సద్భావన అనేవి ఉగ్రవాదంతో కలిసి ప్రయాణించలేవు' అని జైశంకర్ తెలిపారు.
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, "Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its… pic.twitter.com/KlIWxILcp6— ANI (@ANI) September 26, 2026
గల్ఫ్ ఘర్షణలపై ఆందోళన
ఇక గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలపై కూడా జైశంకర్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు ఇప్పటికే సంక్లిష్టంగా ఉన్న ప్రపంచ పరిస్థితులను మరింత దిగజారుస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని, పౌరుల రక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. అదే సమయంలో ఇంధనం, వాణిజ్యం నిరంతరాయంగా కొనసాగేందుకు మార్గాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో వాణిజ్య నౌకలు, వాటిపై పనిచేస్తున్న నావికులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. నౌకలపై దాడుల్లో ప్రాణనష్టం జరగడం తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన విషయమని అన్నారు.
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " new challenges in the maritime domain have added to longstanding ones on land. there have been attacks on commercial shipping and seafarers in the gulf, and from… pic.twitter.com/b5XUCAHR6e— ANI (@ANI) September 26, 2026
గ్లోబల్ సౌత్పై యుద్ధ ప్రభావం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాలు, ఘర్షణల గురించి జైశంకర్ మాట్లాడారు. యుద్ధాలు జరుగుతున్న ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉన్న దేశాలు సైతం వాటి ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలపై దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటోందన్నారు. ప్రపంచంలో అన్నింటినీ ఆయుధంగా మార్చే ధోరణి పెరుగుతోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ, మార్కెట్ ప్రాప్యత, సరఫరా గొలుసులు, సాంకేతికత వంటి రంగాలపైనా పోటీ ప్రభావం చూపుతోందని వివరించారు. వనరులు, కనెక్టివిటీ కూడా వ్యూహాత్మక ఒత్తిడికి సాధనాలుగా మారుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. those most impacted often have the least say. this assembly must face up to the true state… pic.twitter.com/S3hoYiFXQw— ANI (@ANI) September 26, 2026
గ్లోబల్ సౌత్కు '4ఎఫ్' సంక్షోభం
ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు '4ఎఫ్' సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువులు, ఆర్థిక వనరుల భద్రత ఈ నాలుగు కీలక అంశాలుగా మారాయని వివరించారు. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం, ఎరువుల కొరత, ధాన్యాల రవాణాలో అవరోధాలు పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. మరోవైపు పారిశ్రామికీకరణకు అవసరమైన మార్కెట్ అవకాశాలపై ఆంక్షలు, సాంకేతికతకు పరిమిత ప్రాప్యత గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు కొత్త సవాళ్లను సృష్టిస్తున్నాయని చెప్పారు.
ఏఐపై పెరుగుతున్న ఆందోళన
సాంకేతిక అభివృద్ధి ఆశలు కల్పించాల్సిన సమయంలో కృత్రిమ మేధ దుర్వినియోగం కొత్త ఆందోళనలకు దారితీస్తోందని జైశంకర్ అన్నారు. ఏఐలో పక్షపాతం పెరగడం, దేశాలు-సమాజాల మధ్య పరస్పర గౌరవం తగ్గే పరిస్థితులు ఏర్పడటం ఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " an issue central to current global conversations is that of ai. india hosted the ai impact summit this february, gathering together the best minds on that subject.… pic.twitter.com/fKBQhLtTIT— ANI (@ANI) September 26, 2026
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