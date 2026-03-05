ETV Bharat / international

గని కుప్పకూలి 200 మందికి పైగా మృతి- 70 మంది చిన్నారులు సైతం!

భారీ వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగిపడి కుప్పకూలిన రుబయా కోల్టన్‌ గని

Congo Mine Collapse
Congo Mine Collapse (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 7:26 AM IST

Congo Mine Collapse : ఆఫ్రికా దేశం కాంగోలో భారీ వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగిపడి రుబయా కోల్టన్‌ గని కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో 200 మందికిపైనే మరణించారు. మృతుల్లో 70 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు ఆ దేశ గనుల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ గని తిరుగుబాటుదారుల ఆధీనంలో ఉంది. అయితే, బాంబులతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, కేవలం ఐదుగురు మాత్రమే చనిపోయినట్లు రెబల్‌ గ్రూప్‌ ప్రకటించింది.

