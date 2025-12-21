ETV Bharat / international

షాకింగ్ : 'ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్'లో 16 ఫైళ్లు మాయం- అందులో ట్రంప్ ఫోటో కూడా!

ఎప్‌‌స్టీన్ ఫైల్స్​లో అనూహ్య పరిణామం- న్యాయశాఖ వెబ్​సైట్ నుంచి అదృశ్యమైన 16 ఫైళ్లు- ట్రంప్​తోసహా పలువురి ఫొటోలు మాయం!

Epstein Files Missing
Epstein Files Missing (Source : AP (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Epstein Files Missing : సంచలనం సృష్టించిన సె*క్స్ రాకెట్‌కు సంబంధించిన ఎప్‌‌స్టీన్ ఫైల్స్‌ను అమెరికా న్యాయశాఖ (DOJ) విడుదల చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం తెల్లవారుజామున పలు ఫైల్స్‌ను విడుదల చేసింది. అయితే ఈ వ్యవహారంలో తాజాగా అనూహ్య పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి దాదాపు 16 ఫైళ్లు అమెరికా న్యాయశాఖ వెబ్​సైట్ నుంచి మాయమయ్యాయి. అదృశ్యమైన ఈ ఫైళ్లలో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌‌ ఉన్న ఒక ఫొటో కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయం ప్రస్తుతం అమెరికా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అమెరికా న్యాయశాఖ శనివారం (భారత్ కాలమానం ప్రకారం) ఎప్‌స్టీన్‌ సెక్స్ రాకెట్‌కు సంబంధించిన పలు డాక్యుమెంట్లు, ఫొటోలను రిలీజ్ చేసింది. ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌లో మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్‌ క్లింటన్‌, పాప్‌ స్టార్‌ మైఖేల్‌ జాక్సన్‌ వంటి ప్రముఖుల ఫొటోలు కూడా ఉండటంతో అందరూ షాక్‌కు గురయ్యారు. న్యాయశాఖ వెబ్‌సైట్‌లో శనివారం విడుదలైన 468వ నంబరు ఫైలు ఆదివారం కనిపించడం లేదు. ఇందులోని ఒక ముఖ్యమైన ఫొటో మిస్సయ్యింది. ఒక సొరుగు (డ్రాఅర్)లో చాలా ఫొటోలు పేర్చి ఉండటం ఆ ఫొటోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అందులోని ఒక ఫొటోలో డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియా ట్రంప్, జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్, అతడి సహాయకురాలు గిస్లైన్ మాక్స్‌వెల్ కలిసి నిలబడి ఉన్నారు. ఈ ఫొటోను వారు 2000 సంవత్సరంలో దిగి ఉండొచ్చని అంచనా. బాతింగ్ సూట్‌లలో ఉన్న యువతుల నడుమ ట్రంప్ నిలబడి ఉన్న మరొక కీలకమైన ఫొటో కూడా ఇదే సొరుగులో పెట్టి ఉంది. సెక్స్ రాకెట్ బాధితుల నుంచి ఎఫ్‌బీఐ సేకరించిన వాంగ్మూలాలు, న్యాయశాఖ అంతర్గత మెమోలు, ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫొటోలు వంటి సున్నితమైన అంశాలు ఉండబట్టే ఈ ఫైలును మాయం చేసిన ఉంటారని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

అదృశ్యమైన వేలాది పేజీల డాక్యుమెంట్లు
తాజాగా అదృశ్యమైన ఎప్‌స్టీన్ ఫైళ్లలో వేలాది పేజీల డాక్యుమెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో కేసు దర్యాప్తుతో ముడిపడిన కీలకమైన రికార్డులు, సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ అవి దొరకకపోతే, దర్యాప్తులో ఎఫ్‌బీఐ సేకరించిన సాక్ష్యాలను, రికార్డులను సరైన వరుస క్రమంలో కూర్చి, సమగ్రంగా అర్ధం చేసుకునే అవకాశం లభించదు. 2008లో ఓ బాలికను లైంగికంగా వేధించిన కేసులో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌‌ను కోర్టు దోషిగా తేల్చింది. నాటి నుంచి ఈ సెక్స్ రాకెట్‌లో బాధితులుగా ఉన్న టీనేజీ యువతులను ఎఫ్‌బీఐ అధికారులు దర్యాప్తు చేసే వరకు సేకరించిన పలు కీలక రికార్డులు కూడా ఇప్పుడు మిస్సయ్యాయని సమాచారం. అంతకుముందు 2007లోనే జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌‌ సెక్స్ రాకెట్ వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. అయితే అప్పట్లో అతడికి వ్యతిరేకంగా అమెరికా ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులు బలమైన వాదనలు వినిపించలేదనే సమాచారం కూడా తాజాగా న్యాయశాఖ రిలీజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్లలో ఉండటం గమనార్హం. సె*క్సువల్ మసాజ్ చేయాలంటూ 14 ఏళ్ల నుంచి 21 ఏళ్లలోపు యువతులను ఎప్‌స్టీన్ రిక్రూట్ చేసుకునే వాడని ఆ డాక్యుమెంట్లలో ఉంది. మసాజ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఎప్‌స్టీన్ చేష్టలను తాను వ్యతిరేకించగా, అతడు లైంగికంగా వేధించాడని ఓ యువతి ఎఫ్‌బీఐ అధికారులకు సాక్ష్యం చెప్పినట్లు కూడా డాక్యుమెంట్లలో ఉంది. 16 ఏళ్ల వయసులో ఉండగా తనను ఎప్‌స్టీన్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాడని, అనంతరం తన ద్వారా ఎంతోమంది అమ్మాయిలను రిక్రూట్ చేయించుకున్నాడని ఓ 21 ఏళ్ల యువతి ఎఫ్‌బీఐ దర్యాప్తులో తెలిపింది.

ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారా?
ఆ 16 ఫైళ్లు ఎందుకు మాయమయ్యాయి ? వాటిని ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించారా? అనుకోకుండా తీసేశారా ? అనే దానిపై అమెరికా న్యాయశాఖ నుంచి అధికారిక క్లారిటీ లభించాల్సి ఉంది. దీనిపై వెంటనే స్పందించేందుకు న్యాయశాఖ అధికార ప్రతినిధి ఒకరు నిరాకరించారు. ఇక ఈ అదృశ్యమైన ఫైళ్ల గురించి సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. దీనిపై అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు చెందిన ఓవర్‌సైట్‌ కమిటీలోని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులు ‘ఎక్స్’ వేదికగా మండిపడ్డారు. ప్రత్యేకించి ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఉన్న ఫొటోలు మిస్ కావడంపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎప్‌స్టీన్ సె*క్స్ రాకెట్ వాస్తవాలను ఇంకా ఎన్నాళ్లు దాస్తారని ప్రశ్నించారు. అమెరికా ప్రజల సమాచారం కోసం పారదర్శకంగా ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ అన్నీ బహిర్గతపర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్రాండ్ జ్యూరీ - ఎన్‌వై అనే టైటిల్‌తో 119 పేజీలు ఉన్న మరొక కీలకమైన డాక్యుమెంట్ కూడా కనిపించడం లేదు. 2019లో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌‌పై, 2021లో అతడి సహాయకురాలు మాక్స్‌వెల్‌పై ఎఫ్‌బీఐ మోపిన అభియోగాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారం అందులో ఉంది.

TAGGED:

EPSTEIN FILES NEWS
EPSTEIN FILES TRUMP
EPSTEIN FILES NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.