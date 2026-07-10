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10లక్షల మంది మహిళలకు కరవైన ఆసరా- ట్రంప్​ ఫండ్స్ కట్ చేయడమే కారణం​!

మహిళా సంస్థల్లో ఆందోళనకర పరిస్థితుల్ని వెల్లడించిన యూఎన్ విమెన్ సర్వే- నిధుల కోతలతో కనీసం 10 లక్షల మంది మహిళలు మానవతా సహాయం కోల్పోయారని స్పష్టం

Women
Women (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 8:39 PM IST

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UN AID For Women : అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సాయం భారీగా తగ్గడంపై ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా విభాగం (UN Women) తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రపంచ దేశాల నుంచి అందుతున్న సహాయ నిధులు తగ్గడం లేదా నిధుల కొరత వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనీసం 10 లక్షల మంది మహిళలు, బాలికలకు మానవతా సహాయం అందడం లేదని పేర్కొంది. వీరంతా రక్షణ, వైద్య సేవలు, ఇతర అత్యవసర మద్దతును కోల్పోయారని వెల్లడించింది. గత 18 నెలలుగా నిధులు తగ్గిపోవడంతో మహిళల సంక్షేమం కోసం పనిచేసే అనేక సంస్థలు తీవ్ర సంక్షోభంలో చిక్కుకుపోయాయని స్పష్టం చేసింది. వీటి మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని హెచ్చరించింది.

ఐరాస మహిళా విభాగం దాదాపు 52 దేశాల్లోని 855 మహిళా సంస్థల నుంచి అభిప్రాయాల్ని సేకరించింది. ఈ సర్వేలో 84 శాతం సంస్థలు చేదు నిజాల్ని వెల్లడించాయి. 2025 జనవరి నుంచి చూస్తే మహిళల నుంచి సహాయం కోసం వస్తున్న అభ్యర్థనలు గణనీయంగా పెరిగాయని పేర్కొన్నాయి. అయితే చేతిలో తగినన్ని నిధులు లేకపోవడంతో బాధిత మహిళలకు పూర్తి స్థాయిలో రక్షణ, వైద్య సేవలు అందించలేకపోతున్నామని స్పష్టం చేశాయి.

ట్రంప్ వచ్చాకే మారిన పరిస్థితులు!
2025 జనవరిలో అమెరికాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలో కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగా, ఆ వెంటనే ట్రంప్ సర్కార్ విదేశీ సహాయ నిధుల్లో భారీగా కోతలు విధించింది. ఐక్యరాజ్యసమితికి ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా నిధులు ఇచ్చే దేశం అమెరికా కావడం గమనార్హం. దీంతో ఆ దేశం తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయం కారణంగానే అంతర్జాతీయ మహిళా సంక్షేమ నిధులు నిలిచిపోయి పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని యూఎన్ విమెన్ స్పష్టం చేసింది.

ఇదే సమయంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై నిర్వహించిన సర్వేలో మరిన్ని ఆందోళనకరమైన విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. సర్వేలో పాల్గొన్న మహిళా సంస్థల్లో దాదాపు 90 శాతం సంస్థలు తాము ఆశించిన స్థాయిలో సేవలు అందించలేకపోతున్నామని అంగీకరించాయి. నిధుల కొరత ఇలానే కొనసాగితే ప్రతి 5 సంస్థల్లో ఒకటి వచ్చే ఏడాది నాటికి తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా మూతపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించాయి. అంటే ఇక్కడ 100 లో 20 శాతం వరకు సంస్థలో సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయని అర్థం.

నిధుల కోత మహిళల ప్రాణాలతో సమానం!
మహిళా సంస్థలకు తగ్గించే ప్రతి ఒక్క డాలర్ సాయం కూడా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారితీస్తోందని యూఎన్ విమెన్ హ్యుమానిటేరియన్ యాక్షన్ విభాగం చీఫ్ సోఫియా కాల్‌టార్ప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది నిధుల కోత మాత్రమే కాదని విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉన్న మహిళల ప్రాణాలతో సమానమని అన్నారు. యుద్ధాలు, సంఘర్షణల వల్ల లైంగిక హింసకు గురైన మహిళలు, నిరాశ్రయులైన తల్లులు, చదువుకు దూరమైన బాలికలకు అందుతున్న ఏకైక రక్షణను నిధుల కోత ద్వారా లాగేసుకుంటున్నారని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

'మా సర్వేలో పాల్గొన్న 855 సంస్థల నివేదికల ప్రకారం ఇప్పటికే కనీసం 10 లక్షల మంది మహిళలు, బాలికలు ఎలాంటి సాయం అందక ఖాళీ చేతులతో వెనుదిరిగారు. ఇది కేవలం బయటికి కనిపిస్తున్న చిన్న భాగం మాత్రమే. క్షేత్ర స్థాయిలో అసలు వాస్తవ పరిస్థితి, బాధితుల సంఖ్య దీని కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది.' అని ఆమె చెప్పారు. యూఎన్ విమెన్ ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధక్షేత్రాల్లో లైంగిక హింస ఘటనలు గతేడాదితో పోలిస్తే రెండింతలు పెరిగాయి. ఇలాంటి సమయంలో మహిళలకు రక్షణ, వైద్య సహాయం, మానసిక మద్దతు, పునరావాస సేవలు అందించే సంస్థలే నిధుల కొరతతో కుదేలవుతున్నాయని హెచ్చరించింది.

అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సమాఖ్య ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (OECD) తాజా నివేదికను యూఎన్ విమెన్ ఉటంకించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుతున్న అభివృద్ధి సహాయ నిధులు గతేడాది దాదాపు పావు వంతు తగ్గి 174 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయాయని పేర్కొంది. ఏడాదిలో ఇంత భారీగా తగ్గడం ఇదే తొలిసారి అని చెప్పుకొచ్చింది. గత 18 నెలలుగా అమెరికా సహా ఇతర ప్రధాన దాతలుగా ఉన్న దేశాలు తమ నిధుల్ని భారీగా తగ్గించడంతో ఐరాస పరిధిలోని చాలా సంస్థలపై ఈ ప్రభావం పడిందని ఐక్యరాజ్యసమితి మహిళా విభాగం తెలిపింది. ఈ నిధుల కొరత నేపథ్యంలోనే ఈ సంస్థలు వేలాది మందిని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడమే కాకుండా ప్రజా సంక్షేమ, సహాయ కార్యక్రమాల్ని కూడా సగానికిపైగా కుదించాల్సి వచ్చిందని వివరించింది.

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