పాకిస్థాన్ తొలి CDFగా ఆసిమ్‌ మునీర్‌- ఇంత ఆలస్యం ఎందుకో!

CDF పదవిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పాక్ - జాయింట్ చీఫ్స్‌ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ ఛైర్మన్ పదవి రద్దు

Pakistans first Chief of Defence officer ASIM MUNIR
Pakistans first Chief of Defence officer ASIM MUNIR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 7:15 AM IST

1 Min Read
Asim Munir As Pakistans First Chief : పాకిస్థాన్ తొలి రక్షణ బలగాల అధిపతిగా-CDFగా సైనాధ్యక్షుడు ఆసిమ్‌ మునీర్‌ నియమితులయ్యారు. ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సిఫార్సు మేరకు ఆయన నియామకానికి దేశాధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఆమోద ముద్ర వేశారు. మునీర్ ఐదేళ్లపాటు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు. CDF పదవిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తూ పాక్ పార్లమెంటు గత నెలలో 27వ రాజ్యాంగ సవరణకు ఆమోదం తెలిపింది. జాయింట్ చీఫ్స్‌ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ ఛైర్మన్ పదవిని రద్దు చేసి, ఆ స్థానంలో CDFను పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. మరోవైపు తమ దేశ సరిహద్దుల గుండా అఫ్గానిస్థాన్‌కు ఐక్యరాజ్య సమితి సహాయక సామగ్రిని తరలించేందుకు అనుమతించాలని పాకిస్థాన్ నిర్ణయించింది. వాయవ్య పాకిస్థాన్‌లోని రెండు బోర్డర్ క్రాసింగ్‌ల ద్వారా వాటిని అనుమతిస్తామని తెలిపింది.



