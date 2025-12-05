పాకిస్థాన్ తొలి CDFగా ఆసిమ్ మునీర్- ఇంత ఆలస్యం ఎందుకో!
CDF పదవిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పాక్ - జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ ఛైర్మన్ పదవి రద్దు
Published : December 5, 2025 at 7:15 AM IST
Asim Munir As Pakistans First Chief : పాకిస్థాన్ తొలి రక్షణ బలగాల అధిపతిగా-CDFగా సైనాధ్యక్షుడు ఆసిమ్ మునీర్ నియమితులయ్యారు. ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సిఫార్సు మేరకు ఆయన నియామకానికి దేశాధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఆమోద ముద్ర వేశారు. మునీర్ ఐదేళ్లపాటు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు. CDF పదవిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తూ పాక్ పార్లమెంటు గత నెలలో 27వ రాజ్యాంగ సవరణకు ఆమోదం తెలిపింది. జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ ఛైర్మన్ పదవిని రద్దు చేసి, ఆ స్థానంలో CDFను పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. మరోవైపు తమ దేశ సరిహద్దుల గుండా అఫ్గానిస్థాన్కు ఐక్యరాజ్య సమితి సహాయక సామగ్రిని తరలించేందుకు అనుమతించాలని పాకిస్థాన్ నిర్ణయించింది. వాయవ్య పాకిస్థాన్లోని రెండు బోర్డర్ క్రాసింగ్ల ద్వారా వాటిని అనుమతిస్తామని తెలిపింది.