పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం- ఆసియాకు కాలుష్య ముప్పు- ఏం జరగబోతోంది?
ఇరాన్ యుద్ధంతో ఆసియా దేశాలకు ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలో అంతరాయం- దీంతో పెరిగిన బొగ్గు వినియోగం- గ్యాస్ కొరతతో కాలుష్య నిబంధనలు సడలిస్తున్న ప్రభుత్వాలు- బొగ్గు వాడకంతో పెరుగుతున్న అనారోగ్యం ముప్పు
Published : March 24, 2026 at 9:58 AM IST
Iran War Asia Coal Mines : ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం ఆసియా దేశాల పర్యావరణాన్ని, ఇంధన భద్రతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. ప్రపంచంలో ఎల్ఎన్జీ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలగడంతో, ఆసియా దేశాలు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ బొగ్గు వినియోగం వైపు మొగ్గుచూపుతున్నాయి. ఒకవైపు వేసవిలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్, మరోవైపు పొంచివున్న వాయు కాలుష్య ముప్పు ఆసియా దేశాలను భయపెడుతున్నాయి.
పెరుగుతున్న బొగ్గు వినియోగం
ప్రపంచ చమురు, సహజ వాయువు రవాణాలో ఏకంగా ఐదో వంతు వాణిజ్యం హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఈ మార్గంలో రవాణా దాదాపుగా స్తంభించింది. ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాలకు ఎల్ఎన్జీ సరఫరాకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. ఎల్. ఎన్. జి అనేది పర్యావరణానికి తక్కువ హాని చేసే ఇంధనం. దీని కొరతతో భారత్, చైనా సహా పలు ఆసియా దేశాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం మళ్లీ పర్యావరణానికి హాని చేసే బొగ్గును ఆశ్రయించక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది.
జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి బొగ్గుపైనే ఆధారపడుతున్న చైనా
భారత్లో ఈ ఏడాది వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. విద్యుత్ డిమాండ్ ఏకంగా 270 గిగావాట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఈ భారీ డిమాండ్ను తట్టుకోవడానికి భారత్ బొగ్గు దహనాన్ని పెంచుతోంది. గ్యాస్ కొరత కారణంగా రెస్టారెంట్లు బొగ్గును వాడుకోవడానికి వీలుగా కాలుష్య నిబంధనలను సైతం ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా సడలించింది. మరోవైపు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసే చైనా, కరవు కారణంగా తగ్గిన జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిని భర్తీ చేయడానికి బొగ్గుపైనే ఆధారపడుతోంది. ఆసియాలో బొగ్గు సంక్షోభానికి ఇండోనేషియా తీసుకున్న నిర్ణయం మరింత ఆజ్యం పోసింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో మండిపోతున్న బొగ్గు ధరలు
అతిపెద్ద బొగ్గు ఎగుమతిదారు అయిన ఇండోనేషియా ఎగుమతుల కంటే స్థానిక అవసరాలకే ఇప్పుడు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇండోనేషియా నిర్ణయంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో బొగ్గు ధరలు మండిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆసియాలో ఎక్కువగా వాడే ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన న్యూకాజిల్ బొగ్గు ధరలు ఏకంగా 13 శాతం మేర పెరిగాయి. థాయిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, వియత్నాం దేశాలు కూడా బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నాయి. దక్షిణ కొరియా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశం కూడా పర్యావరణ లక్ష్యాలను పక్కనపెట్టి, ఎల్. ఎన్. జి కొరతను తీర్చుకునేందుకు బొగ్గు ప్లాంట్లపై ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తోంది.
బొగ్గు వాడకం ప్రజా ఆరోగ్యానికి ముప్పు!
బొగ్గు వాడకం పెంచడం ద్వారా విద్యుత్ కొరత తీరుతున్నా దానివల్ల వాయు కాలుష్యాన్ని పెరిగి ప్రజల ఆరోగ్యానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. బొగ్గును మండించడం వల్ల వెలువడే పీఎం 2.5 సూక్ష్మ కణాలు గాలిలో కలిసిపోయి ప్రజల ఆరోగ్యానికి ముప్పు తెస్తున్నాయి. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఆస్తమా వంటి ముప్పు పెరుగుతోందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వైపు వేగంగా అడుగులు వేయాల్సిన తరుణంలో, ఇరాన్ యుద్ధం ఆసియాను మళ్లీ వెనక్కి లాగుతోంది. బొగ్గు వాడకం ప్రస్తుతానికి విద్యుత్ కోతలను నివారించినా, భవిష్యత్తు తరాలకు ప్రాణసంకటంగా మారుతోంది. ఈ సంక్షోభం ఆసియా దేశాలకు ఒక హెచ్చరిక లాంటిదని, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులపై తక్షణమే దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని పర్యావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
యుద్ధానికి 5 రోజుల విరామం
ఇక, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలై నాలుగు వారాలకు చేరింది. తాజాగా, ఈ యుద్ధాన్ని 5 రోజుల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఇరాన్ నేతలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. మరోవైపు, ఇరాన్ ఈ వార్తలను ఖండించింది. అసలు చర్చలే జరగడం లేదని తేల్చిచెప్పింది.
