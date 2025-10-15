ETV Bharat / international

అమెరికా రహస్యాలు చైనాకు- భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అరెస్టు!

విదేశాంగ సలహాదారుడు ఆష్లే టెల్లీస్‌ అరెస్ట్

India Born US Advisor Arrest
File photo of US Advisor On India Ashley Tellis (Carnegieendowment.org)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 7:46 AM IST

India Born US Advisor Arrest : ప్రముఖ విదేశాంగ సలహాదారు, భారత సంతతికి చెందిన రక్షణ వ్యూహకర్త ఆష్లే టెల్లీస్‌ అమెరికాలో అరెస్ట్ అయ్యారు. అమెరికాకు చెందిన రక్షణ రహస్యాలను కలిగి ఉండటంతో పాటు చైనా అధికారులతో సీక్రెట్‌ మీటింగ్‌లు జరిపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే యూఎస్ అధికారులు ఆయన్ను అరెస్టు చేసినట్లు మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

INDIA BORN US ADVISOR ARREST
