అమెరికా రహస్యాలు చైనాకు- భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అరెస్టు!
విదేశాంగ సలహాదారుడు ఆష్లే టెల్లీస్ అరెస్ట్
File photo of US Advisor On India Ashley Tellis (Carnegieendowment.org)
Published : October 15, 2025 at 7:46 AM IST
India Born US Advisor Arrest : ప్రముఖ విదేశాంగ సలహాదారు, భారత సంతతికి చెందిన రక్షణ వ్యూహకర్త ఆష్లే టెల్లీస్ అమెరికాలో అరెస్ట్ అయ్యారు. అమెరికాకు చెందిన రక్షణ రహస్యాలను కలిగి ఉండటంతో పాటు చైనా అధికారులతో సీక్రెట్ మీటింగ్లు జరిపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే యూఎస్ అధికారులు ఆయన్ను అరెస్టు చేసినట్లు మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.