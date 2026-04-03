ఆర్టెమిస్ 2 చరిత్ర- భూ కక్ష్య దాటి చంద్రుడి వైపు వ్యోమగాములు
54 ఏళ్ల తర్వాత మనుషుల చంద్రయానం దిశగా కీలక అడుగు- భూ కక్ష్యను విజయవంతంగా దాటి ఓరియన్ ప్రయాణం- గంటకు 38,000 కి.మీ వేగంతో చంద్రుడి వైపు దూసుకెళ్తున్న వ్యోమనౌక
Published : April 3, 2026 at 2:48 PM IST
Artemis 2 Live Tracking : అంతరిక్ష పరిశోధనలో మరో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్ విజయవంతంగా భూ కక్ష్యను దాటి చంద్రుడి దిశగా ప్రయాణం కొనసాగిస్తోంది. దాదాపు 54 సంవత్సరాల తర్వాత మనుషులు భూమి పరిధిని దాటి అంతరిక్షంలో లోతైన ప్రయాణం చేయడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు చివరిసారిగా 1972లో జరిగిన అపోలో 17 మిషన్ తర్వాత ఇలాంటి మానవ యానం జరగలేదు.
ట్రాన్స్లూనార్ ఇంజెక్షన్ దశ విజయవంతం
ఆ రికార్డును చెరిపేస్తూ ఆర్టెమిస్ 2 మరో మైలురాయిగా నిలిచింది. ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్లో ఉపయోగిస్తున్న ఓరియన్ వ్యోమనౌక ప్రధాన ఇంజిన్ను సుమారు ఆరు నిమిషాల పాటు మండించి ట్రాన్స్లూనార్ ఇంజెక్షన్ అనే కీలక దశను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వ్యోమనౌక భూమి గురుత్వాకర్షణను దాటి చంద్రుడి దిశగా సరైన మార్గంలో ప్రవేశించింది. ఈ సమయంలో సుమారు 6,000 పౌండ్ల త్రస్ట్ ఉత్పత్తి అయినట్లు నాసా వెల్లడించింది.
4 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చంద్రుడిని!
ప్రస్తుతం ఓరియన్ వ్యోమనౌక గంటకు దాదాపు 38,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో చంద్రుడి వైపు దూసుకెళ్తోంది. భూమి నుంచి సుమారు 4 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చంద్రుడిని చేరేందుకు ప్రయాణం కొనసాగుతోంది. చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణను వినియోగించుకుంటూ వ్యోమనౌక ముందుకు సాగుతోంది. చారిత్రక యాత్రలో నలుగురు వ్యోమగాములు పాల్గొంటున్నారు. వారిలో నాసా వ్యోమగాములు రైడ్ వేజ్మెన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్ ఉన్నారు. వీరితో పాటు కెనడాకు చెందిన జెరేమీ హెన్సెన్ కూడా ఈ యాత్రలో భాగమయ్యారు.
వ్యోమనౌక కిటికీల గుండా భూమిని చూడడం!
వ్యోమనౌకలో తొలి రోజు కార్యకలాపాలు సాధారణంగానే సాగాయి. శారీరక దృఢత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి వ్యాయామాలు చేయడంతో పాటు, ఇంజిన్ బర్న్కు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మిషన్ కంట్రోల్ నుంచి వ్యోమగాములకు ఉత్సాహాన్ని నింపేందుకు సంగీతాన్ని కూడా వినిపించారు. చంద్రుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ ఈ మిషన్లో కీలక ఘట్టంగా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా వచ్చే సోమవారం చంద్రుడి వెనుక భాగాన్ని వ్యోమగాములు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించనున్నారు. అంతేకాదు, వ్యోమనౌక కిటికీల గుండా భూమిని చూడడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తోందని వ్యోమగామి జెరెమీ హాన్సెన్ తెలిపారు.
ఏప్రిల్ 10న ల్యాండింగ్
ఈ మిషన్ మొత్తం సుమారు 10 రోజులు కొనసాగనుంది. చంద్రుడి చుట్టూ ప్రయాణం పూర్తి చేసిన తర్వాత వ్యోమనౌక భూమి వైపు తిరిగి ప్రయాణం ప్రారంభిస్తుంది. చివరగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్డౌన్తో ఈ యాత్ర ముగియనుంది. ఏప్రిల్ 10న ఈ ల్యాండింగ్ జరగనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మిషన్ విజయవంతం కావడం నాసా ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్కు ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా 2028 నాటికి చంద్రుడిపై మానవులను దింపే లక్ష్యానికి ఇది పునాది వేస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో సేకరించే సమాచారం, సాంకేతిక పరీక్షలు భవిష్యత్ మిషన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.
గొప్ప అధ్యాయానికి నాంది
అంతేకాదు, దీర్ఘకాల అంతరిక్ష యాత్రలకు అవసరమైన పలు వ్యవస్థలను కూడా ఈ మిషన్ ద్వారా పరీక్షిస్తున్నారు. మానవ శరీరంపై మైక్రోగ్రావిటీ ప్రభావం, వ్యోమనౌక పనితీరు, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు వంటి అంశాలపై కీలక డేటా సేకరించనున్నారు. మొత్తంగా ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్ మానవ అంతరిక్ష అన్వేషణలో మరో గొప్ప అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. చంద్రుడి దిశగా మానవ యాత్రను మళ్లీ ప్రారంభించిన ఈ మిషన్ భవిష్యత్తులో మరింత దూర ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం చేయనుంది.
