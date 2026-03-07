ETV Bharat / international

March 7, 2026

Trump On US Attack Iran : ఇరాన్‌పై అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక చర్యలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా దాడుల కారణంగా ఇరాన్ సైన్యం, నౌకాదళం, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, నాయకత్వం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైట్​హౌస్​లో జరిగిన రౌండ్​ టేబుల్ సమావేశంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా దాడులు అంచనాలకన్నా మెరుగ్గా సాగుతున్నాయని తెలిపారు.

ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న యుద్ధ చర్యలకు ఎంత స్కోర్ ఇస్తారని అడిగితే, ట్రంప్ ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. 'ఇరాన్​పై దాడులను మనం చాలా బాగా చేస్తున్నాం. 0 నుంచి 10 వరకు స్కోర్ ఇవ్వాలంటే నేను 12 నుంచి 15 వరకు ఇస్తాను. వారి సైన్యం లేదు, నౌకాదళం లేదు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు కూడా లేవు. వారి నాయకత్వం రెండు దశల్లో పూర్తిగా నాశనం అయింది. ఇప్పుడు మూడో స్థాయి నాయకత్వం మాత్రమే ఉంది. వారి ఎయిర్‌ఫోర్స్ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. వారికి ఉన్న 32 నౌకలు కూడా సముద్రంలో మునిగిపోయాయి' అని ట్రంప్ చెప్పారు.

'అమెరికా సైన్యం పనితీరు గొప్పగా ఉంది'
అమెరికా సైన్యం అత్యుత్తమంగా పనిచేస్తోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. చాలా సంవత్సరాలుగా అమెరికా ప్రజలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని, బాంబు దాడుల వల్ల అనేక మంది గాయపడ్డారని ఆయన చెప్పారు. 'మన సైన్యం అద్భుంతగా పని చేస్తోంది. పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. చాలా మందిని చంపుతున్న నాయకుల సమూహం ఇప్పుడు చాలా వీక్​గా ఉంది. మనలో చాలా మందిని చంపుతున్నారు. బాంబు దాడుల వల్ల అనేకమంది కాళ్లు, చేతులు లేకుండా అయిపోతున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇలా కొనసాగించవచ్చు లేదా దానికి ముగింపు పలకవచ్చు. అందుకే మేం చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం అమెరికా సైన్యాన్ని మెచ్చుకుంటోంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

