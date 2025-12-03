ETV Bharat / international

'అసిమ్ మునీర్ విధానాలు పాకిస్థాన్‌కు వినాశకరం'​- ఆర్మీ చీఫ్​పై ఇమ్రాన్​ ఖాన్ పోస్ట్​​

భారత్‌తో యుద్ధం కోసం మునీర్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారన్న అలీమా ఖాన్‌

Imran Khan Tweet on Asim Munir
Imran Khan Tweet on Asim Munir (ANI)
Imran Khan Tweet on Asim Munir : పాకిస్థాన్ జైలులో ఉన్న మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ బుధవారం ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్​పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆయన విధానాలు దేశానికి వినాశకరమైనవని, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో ఉద్రిక్తతలను రేకెత్తిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తన సోదరిని కలిసిన తర్వాత రోజు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మునీర్ ఆదేశాల మేరకు తనతో పాటు తన భార్యను కల్పిత కేసుల్లో జైలులో పెట్టారని ఇమ్రాన్ ఖాన్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

"అసిమ్ మునీర్ విధానాలు పాకిస్థాన్‌కు వినాశకరమైనవి. అతడి విధానాల కారణంగా ఉగ్రవాదం అదుపు తప్పింది. అది నన్ను తీవ్రంగా బాధపెడుతుంది. మునీర్​కు పాకిస్థాన్ జాతీయ ప్రయోజనాల పట్ల ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. కేవలం పాశ్చాత్య శక్తులను సంతోషపెట్టడానికే ఇదంతా చేస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయంగా తనను తాను 'ముజాహిద్' (ఇస్లామిక్ పోరాట యోధుడు)గా చూపించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో ఉద్రిక్తతలను రేకెత్తించాడు. దేశంలోని సొంత ప్రజలపై డ్రోన్ దాడులు, సైనిక చర్యలను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఇది దేశంలో మరింత ఉగ్రవాదాన్ని పెంచుతుంది. మునీర్ మొదట ఆఫ్గాన్లను బెదిరించాడు. తరువాత పాకిస్థాన్ నుంచి శరణార్థులను బహిష్కరించి, డ్రోన్ దాడులు చేశాడు. దీని పరిణామాలే ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ఉగ్రవాదం రూపంలో మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. నన్ను అత్యంత దారుణమైన మానసిక హింసకు గురిచేశారు. పూర్తి ఏకాంత నిర్బంధంలో ఉంచారు. నాలుగు వారాల పాటు ఒక్క మనిషితో కూడా సంబంధం లేకుండా ఒక సెల్‌లో బంధించారు. బయటి ప్రపంచం నుంచి పూర్తిగా దూరం చేశారు. జైలు మాన్యువల్ ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన ప్రాథమిక అవసరాలు కూడా నాకు దక్కకుండా చేశారు. ఏదైనా మానవ హక్కుల చార్టర్ తీసుకోండి. మానసిక హింసను శారీరక హింస కంటే మరింత తీవ్రంగా పరిగణిస్తారు. నన్ను కలవడానికి చట్టబద్ధమైన హక్కును కోరినందుకు నా సోదరి నోరీన్ నియాజీని రోడ్డుపైకి లాగారు."

--ఇమ్రాన్​ ఖాన్​, పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి

ఆసిమ్‌ మునీర్‌పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇమ్రాన్‌ సోదరి
మరోవైపు పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ సోదరి అలీమా ఖాన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌తో యుద్ధం కోసం పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ ఆసిమ్‌ మునీర్‌ తహతహలాడుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. తన సోదరుడు మాత్రం పొరుగు దేశంతో స్నేహపూర్వక సంబంధాల కోసం ప్రయత్నాలు చేశారన్నారు. మునీర్‌ను ఇస్లామిక్‌ ఛాందసవాదిగా ఆమె అభివర్ణించారు. మేలో జరిగిన భారత్- పాక్‌ మధ్య యుద్ధానికి గల కారణం గురించి ఆమెను ప్రశ్నించగా మునీర్‌పై ఆమె తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. మునీర్‌ ప్రవర్తన భారత్‌తో ఘర్షణలను రేకెత్తించేలా ఉందన్నారు. ఇమ్రాన్‌ జైల్లో సురక్షితంగానే ఉన్నప్పటకీ ఆయనను మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశ ప్రజలను అణచివేసేందుకే పాక్‌ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఇమ్రాన్‌ సోదరి విమర్శించారు.

అంతకుముందు మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్​ జైల్లోనే మృతి చెందారంటూ పెద్దఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మరో సోదరి ఉజ్మా ఖానుమ్‌ ఇమ్రాన్‌ను మంగళవారం కలిశారు. సమావేశం అనంతరం ఆమె విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఇమ్రాన్‌ జైల్లో సురక్షితంగానే ఉన్నారని, కానీ మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. తాను జైలు శిక్ష అనుభవించడానికి ఆసిమ్‌ మునీర్‌ కారణమని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్​ తనతో చెప్పాడని ఉజ్మా తెలిపారు.

