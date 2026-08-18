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జైలులో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళన- మాజీ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ అల్వి సంచలన ప్రకటన

ఇమ్రాన్‌కు గుండె దడ, అధిక రక్తపోటు వంటి సమస్యలు ఉన్నాయని ఆరిఫ్ అల్వి వెల్లడి- తక్షణమే సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని సూచన- కుటుంబ సభ్యులను కలిసేందుకు అనుమతించడంపై కుమారుల ఆందోళన

Arif Alvi On Imran Khan Health
పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 11:58 AM IST

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Arif Alvi On Imran Khan Health : పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, జైలులో ఉన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆ దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ అల్వి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన చేసిన ప్రకటన పాకిస్థాన్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. మూడేళ్లుగా కఠిన కారాగారవాసం, పూర్తిగా ఏకాంతం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసినట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇమ్రాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు పలువురు వైద్య నిపుణులను సంప్రదించినట్లు అల్వి వెల్లడించారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ తాజా మెడికల్ రిపోర్టులను వైద్య నిపుణులకు చూపించినట్లు తెలిపారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళన, విపరీతమైన గుండె దడ, అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఆయన తీవ్రమైన నిద్రలేమితో సతమతమవుతున్నారని అల్వి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇమ్రాన్‌కు వెంటనే సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆయన కోరారు. ఇందుకోసం ఆయన్ను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించాలన్నారు. ఈ మేరకు ఆరిఫ్ అల్వి 'ఎక్స్​'లో పోస్ట్​ చేశారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ 35 ఏళ్లకు పైగా తనకు తెలుసునని ఆరిఫ్ అల్వి చెప్పారు. సాధారణంగా మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం ఆయనకు ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే దాదాపు మూడేళ్ల జైలు జీవితం, ఏకాంతం ఆయనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నట్లు ఆరిఫ్ అల్వి తెలిపారు. జైలులో బయటి ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండటం, పుస్తకాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి అంశాలు ఆయన మానసిక పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని తెలిపారు. కనీసం వార్తాపత్రికలు కూడా చదవనివ్వకుండా నిర్బంధించడం ఆయన్ను మానసికంగా కుంగదీస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇమ్రాన్ కుటుంబ సభ్యులు, రాజకీయ సహచరులు, జైలులో ఉన్న కార్యకర్తల పరిస్థితి గురించి కూడా ఆయన ఆందోళన చెందుతున్నారని అల్వి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా తన భార్య బుష్రా బీబీ, సోదరీమణులు, పార్టీ కార్యకర్తల గురించి ఇమ్రాన్ ఆందోళన చెందుతున్నారని చెప్పారు.

గుండె దడపై ప్రత్యేక ఆందోళన

ఇమ్రాన్ ఖాన్ గుండె కొట్టుకునే వేగం నిమిషానికి 54 సార్లుగా నమోదైందని, ఇది వైద్యపరంగా సాధారణంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇమ్రాన్ ఖాన్ శారీరానికి ఇది సాధారణం కాదని అల్వి స్పష్టం చేశారు. ఇమ్రాన్‌కు వెంటనే హోల్టర్ మానిటర్ ఏర్పాటు చేసి, హృదయ స్పందనలో ఏవైనా అసాధారణ మార్పులు ఉన్నాయా అన్నది పరిశీలించాలని అల్వి సూచించారు. రక్తపోటును కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం పర్యవేక్షించాలని అన్నారు. అవసరానికి అనుగుణంగా స్ట్రెస్ టెస్ట్, ఎకోకార్డియోగ్రామ్, కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ, కార్డియాక్ సీటీ యాంజియోగ్రామ్ వంటి పరీక్షలు చేయాలని సూచించారు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను ఆలస్యం చేయకుండా ఆసుపత్రికి తరలించి నిష్పక్షపాతంగా ఉండే వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందించాలని ఆరిఫ్ అల్వి డిమాండ్ చేశారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కుటుంబ సభ్యులకు, ప్రజలకు స్పష్టమైన సమాచారం అందాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇమ్రాన్‌కు ప్రస్తుతం రక్తపోటు నియంత్రణకు పలు మందులు ఇస్తున్నట్లు అల్వి తెలిపారు. మందుల మోతాదును అవసరానికి అనుగుణంగా మార్చేందుకు రక్తపోటును క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కొలెస్ట్రాల్‌ను కూడా నియంత్రణలో ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

కుటుంబ సభ్యులు, వైద్యులను కలవనివ్వడం లేదు
మరోవైపు ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుమారులు సులేమాన్ ఖాన్, కాసిం ఖాన్ కూడా తమ తండ్రి ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గత ఏడు నెలలుగా కుటుంబ సభ్యులు, వైద్యులు, న్యాయవాదులను ఇమ్రాన్‌ను కలిసేందుకు అనుమతించడం లేదని వారు ఆరోపించారు. దీంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తమకు తాజా సమాచారం అందడం లేదని తెలిపారు.

2022లో అవిశ్వాస తీర్మానం తర్వాత పదవీచ్యుతుడైన ఇమ్రాన్ ఖాన్ అనేక న్యాయపరమైన చిక్కులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అవినీతి ఆరోపణలు, అధికారిక రహస్యాల బహిర్గతం వంటి పలు కేసుల్లో దోషిగా తేలి 2023 నుంచి ఆయన జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. ఇవన్నీ రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యలేనని, తన రాజకీయ పునరాగమనాన్ని అడ్డుకోవడానికే ప్రస్తుత పాలకులు, సైనిక వ్యవస్థ కుట్ర పన్నాయని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోపిస్తున్నారు.

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