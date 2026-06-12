ట్రంప్ సర్కార్కు భారీ ఊరట- 10శాతం టారిఫ్లు కొనసాగించవచ్చన్న న్యాయస్థానం
గతేడాది భారత్ సహా అన్ని దేశాలపై భారీగా సుంకాలు విధించిన ట్రంప్- ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వాటిని కొట్టివేసిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు
TRUMP (Associated Press)
Published : June 12, 2026 at 10:00 AM IST
US Court On Tariffs : ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు విధించిన టారిఫ్లపై అక్కడి ఫెడరల్ కోర్టు గురువారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. సుంకాలపై చట్టపరమైన సవాళ్లు కోర్టులో కొనసాగుతున్నంత కాలం, ఫిబ్రవరిలో విధించిన 10శాతం సుంకాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం వసూలు చేయడాన్ని సమర్ధించింది.