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ట్రంప్​ సర్కార్​కు భారీ ఊరట- 10శాతం టారిఫ్​లు కొనసాగించవచ్చన్న న్యాయస్థానం

గతేడాది భారత్‌ సహా అన్ని దేశాలపై భారీగా సుంకాలు విధించిన ట్రంప్‌- ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వాటిని కొట్టివేసిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు

TRUMP
TRUMP (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 10:00 AM IST

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US Court On Tariffs : ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు విధించిన టారిఫ్​లపై అక్కడి ఫెడరల్ కోర్టు గురువారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. సుంకాలపై చట్టపరమైన సవాళ్లు కోర్టులో కొనసాగుతున్నంత కాలం, ఫిబ్రవరిలో విధించిన 10శాతం సుంకాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం వసూలు చేయడాన్ని సమర్ధించింది.

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US TARIFFS UPDATES
US COURT ON TARIFFS

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