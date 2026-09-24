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'అత్యంత శక్తివంతమైనది- అంతే ప్రమాదకరమైనది'- AI నియంత్రణకు టెక్​ లీడర్స్ పిలుపు

ఐరాస భద్రతా మండలిలో ఏఐపై చర్చ- మానవ నియంత్రణలోనే కృత్రిమ మేధ కొనసాగాలన్న శామ్ ఆల్టమన్- ఏఐ అభివృద్ధి వేగంపై జాగ్రత్త అవసరమని వెల్లడి- అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భద్రతా ప్రమాణాలు ఉండాలని అమోడెయ్ సూచన

Tech Leaders On AI Technology
ఆంథ్రోపిక్‌ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్, ఓపెన్‌ఏఐ సీఈఓ శామ్ ఆల్ట్​మన్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 9:28 AM IST

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Tech Leaders On AI Technology : కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) అభివృద్ధి దూసుకెళ్తున్న వేళ, దాని వినియోగం, భద్రతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ ముదురుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో యూఎన్‌ భద్రతా మండలిలో ఓపెన్‌ఏఐ సీఈఓ శామ్ ఆల్ట్​మన్, ఆంథ్రోపిక్‌ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏఐ సామర్థ్యాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ మానవ నియంత్రణకు ముప్పు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ముందు హెచ్చరించారు. ఏఐ అభివృద్ధిని పూర్తిగా నిలిపివేయడం కాకుండా, దాని వేగానికి అనుగుణంగా భద్రతా ప్రమాణాలు, పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.

ఏఐలో అపారమైన అవకాశాలతో పాటు ఆందోళన కలిగించే అంశాలు కూడా ఉన్నాయని శామ్ ఆల్ట్​మన్ చెప్పారు. ఏఐ ద్వారా కొత్త శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలు, ఔషధాలు, మెరుగైన వైద్యం, విద్య, ఉత్పాదకతకు ఊతమిచ్చే అవకాశాలున్నాయని వివరించారు. అదే సమయంలో ఏఐ వ్యవస్థలు మరింత సామర్థ్యవంతంగా, స్వయంప్రతిపత్తితో మారితే, అవి ప్రభుత్వ సంస్థలు, నియంత్రణ వ్యవస్థల కంటే వేగంగా పనిచేసే పరిస్థితి రావచ్చని హెచ్చరించారు. కొద్దిమంది వ్యక్తులు లేదా సంస్థల చేతుల్లో అత్యంత శక్తిమంతమైన ఏఐ కేంద్రీకృతమైతే అది మరో సమస్యగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ సంస్థల మధ్య పోటీ పెరుగుతున్నప్పటికీ పోటీలో గెలవాలనే ఉద్దేశంతో భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదు. ఏఐ అభివృద్ధి మరీ వేగంగా సాగి, ఏం జరుగుతోందో మనుషులు అర్థం చేసుకోలేని లేదా అవసరమైన సమయంలో జోక్యం చేసుకోలేని పరిస్థితి రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత పరిశ్రమపై ఉంది. ఏఐ వ్యవస్థలు మానవ నియంత్రణలో ఉండేలా, వాటి ప్రవర్తనను పర్యవేక్షించే సామర్థ్యం ఉండేలా అభివృద్ధి చేయాలి. ఏఐ భవిష్యత్తులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ, మానవుల పాత్ర తగ్గకూడదు. అత్యంత శక్తిమంతమైన ఏఐ మోడళ్లను ఉపయోగించి ఏ ఒక్క వ్యక్తి, సంస్థ లేదా దేశం తన అభిప్రాయాలను ప్రపంచంపై రుద్దే పరిస్థితి ఉండకూడదు. ఏఐ వ్యవస్థలు మానవ విలువలకు అనుగుణంగా పనిచేసేలా చూడటమే అలైన్‌మెంట్‌ పరిశోధన లక్ష్యం. ఏఐ అభివృద్ధిలో ప్రజలే కేంద్రంగా ఉండాలి. ప్రజలకు మరింత సృజనాత్మకత, జ్ఞానం, ఆవిష్కరణలకు అవకాశం కల్పించడమే సాంకేతికత ఉద్దేశంగా ఉండాలి"

--శామ్ ఆల్ట్​మన్, ఓపెన్‌ఏఐ సీఈఓ

అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు కావాలి: అమోడెయ్
శామ్ ఆల్ట్​మన్​తో పాటు ఆంథ్రపిక్‌ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ కూడా యూఎన్‌ భద్రతా మండలికి వీడియో ద్వారా తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఏఐ విషయంలో దేశాల మధ్య అంతర్జాతీయ సహకారం అవసరమని అన్నారు. ఏఐను ఉపయోగించి జీవ ఆయుధాలను తయారు చేయడాన్ని నిషేధించేలా అన్ని దేశాలు అంగీకరించగల పరిమిత ఒప్పందాలతో ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని సూచించారు. ఏఐ సామర్థ్యాలను అంచనా వేసే, పరస్పరం ధృవీకరించుకునే వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.

'ఏఐ మోడళ్లకు ఉమ్మడి భద్రతా పరీక్షలు'
కొత్త ఏఐ మోడళ్లను విడుదల చేసే ముందు వాటి సామర్థ్యాలు, ప్రమాదాలను పరీక్షించేందుకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు రూపొందించాలని అమోడెయ్ సూచించారు. ముఖ్యంగా నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదాలు, దుర్వినియోగం వంటి అంశాలను పరీక్షించే ఉమ్మడి వ్యవస్థ అవసరమన్నారు. ప్రపంచ భద్రతకు సంబంధించిన తీవ్రమైన ఏఐ ఘటనలపై దేశాల మధ్య సమాచారాన్ని పంచుకునే నోటిఫికేషన్‌ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. ఏఐ అభివృద్ధి వేగానికి అనుగుణంగా మూల్యాంకన, ధ్రువీకరణ వ్యవస్థలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలని పేర్కొన్నారు. ఏఐ అభివృద్ధి వేగాన్ని అవసరమైన సందర్భాల్లో నియంత్రించేందుకు అంతర్జాతీయ సహకారం అవసరమని పేర్కొన్నారు.

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