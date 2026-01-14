గ్రీన్లాండ్పై అమెరికా పెత్తనం ఉండాల్సిందే: డొనాల్డ్ ట్రంప్
గ్రీన్ల్యాండ్పై మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన కామెంట్స్- నాటోనే దగ్గరుండి గ్రీన్ల్యాండ్ను అప్పగించేలా చూడాలన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు
Published : January 14, 2026 at 9:51 PM IST
Us Greenland Conflict : అమెరికా నియంత్రణ లేకపోతే అది అంగీకరించలేనిదేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. జాతీయ భద్రత పరంగా, అలాగే నాటో (NATO) శక్తిని మరింత బలోపేతం చేయాలంటే గ్రీన్ల్యాండ్ అమెరికా ఆధీనంలో ఉండాల్సిందేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గ్రీన్లాండ్ దక్కించుకునే విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డెన్మార్క్ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన భూభాగమైన గ్రీన్లాండ్ను తమ నియంత్రణలో ఉండాల్సిందే అని, లేకపోతే ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. జాతీయ భద్రత పరంగా, అలాగే నాటో శక్తిని మరింత బలోపేతం చేయాలంటే గ్రీన్ల్యాండ్ అమెరికా ఆధీనంలో ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన బుధవారం తన సోషల్ మీడియాలో ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా వెల్లడించారు.
పెంటగాన్ అభివృద్ధి చేస్తున్న 'గోల్డెన్ డోమ్' క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థకు గ్రీన్ల్యాండ్ వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు గ్రీన్లాండ్ను దక్కించుకోకపోతే రష్యా, చైనా గ్రీన్ల్యాండ్ను ఆ పని చేస్తాయని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అలాగే, నాటో, అమెరికా సైనిక శక్తుల గురించి కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. నాటో కూటమి మనుగడ అమెరికా సైనిక శక్తిపైనే ఆధారపడి ఉందని, కాబట్టి గ్రీన్లాండ్ విషయంలో తమ మాటను గౌరవించాలని ట్రంప్ సూచించారు. లీజుకు తీసుకోవడం లేదా ఒప్పందాలు చేసుకోవడం కాకుండా గ్రీన్లాండ్ పూర్తిగా అమెరికా చేతుల్లోనే ఉండాలని, అంతకంటే తక్కువ స్థాయి రాజీలకు తాము ఒప్పుకునేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
"జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా అమెరికాకు గ్రీన్లాండ్ అవసరం. అమెరికా నిర్మిస్తున్న రక్షణ వ్యవస్థ 'గోల్డెన్ డోమ్'కు ఇది అత్యంత కీలకం. అందుకే గ్రీన్లాండ్ను అమెరికాకు అప్పజెప్పడంలో నాటో ముందుండి నడిపించాలి. ఒకవేళ మనం దీనిని తీసుకోకపోతే, రష్యా, చైనా తీసుకుంటాయి. అది నేను ఎప్పటికీ జరగనివ్వం. అమెరికా సైనిక శక్తి లేకపోతే నాటో ప్రభావవంతమైన రక్షణ శక్తిగా నిలబడదు. నా తొలి పదవీకాలంలో నేను నిర్మించిన ఆ శక్తిని ఇప్పుడు మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాను. గ్రీన్లాండ్ అమెరికా ఆధీనంలోకి వస్తేనే, నాటో కూటమి ఎంతో శక్తిమంతంగా, సమర్థవంతంగా తయారవుతుంది. గ్రీన్లాండ్పై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉండాల్సిందే. అంతకంటే తక్కువ అయితే మేము అంగీకరించం"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ట్రంప్పై గ్రీన్లాండ్, డెన్మార్క్ ఫైర్
గ్రీన్లాండ్ ప్రస్తుతం డెన్మార్క్ దేశం కింద స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన భూభాగంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని ఘాటుగా స్పందించారు. గ్రీన్లాండ్ అమెరికాతో కలవదని, తాము డెన్మార్క్లో భాగంగానే ఉండాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై కూడా ట్రంప్ వ్యగ్యంగా స్పందించారు. ఆయన ఎవరో తనకు తెలియదని, కానీ అతనికి ఆయనకు ఇది పెద్ద సమస్యగా మారబోతోందంటూ పరోక్షంగా హెచ్చరించారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై యూరోప్ దేశాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఎమ్మాన్యుయెల్ మాక్రాన్ మాట్లాడుతూ, డెన్మార్క్కు చెందిన భూభాగంపై అమెరికా ఆధిపత్య ప్రయత్నం చేస్తే, దాని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. డెన్మార్క్ సార్వభౌమాధికారానికి తమ మద్దతు ఉంటుందని ప్రకటించారు. యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ గ్రీన్లాండ్కు మద్దతుగా మాట్లాడారు. గ్రీన్ల్యాండ్ ఆ దేశ ప్రజలదే అని వ్యాఖ్యానించారు. వారి భవిష్యత్తుపై నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్ ప్రజలకే ఉందని చెప్పుకొచ్చారు.
డెన్మార్క్ సైనిక మోహరింపు
ట్రంప్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో డెన్మార్క్ కూడా అప్రమత్తమైనట్లు ఆ దేశ ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థ 'డీఆర్' పేర్కొంది. డీఆర్ మీడియా కథనం ప్రకారం, గ్రీన్ల్యాండ్కు అదనపు సైనిక బలగాలను పంపించింది. భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద స్థాయిలో మోహరింపునకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డెన్మార్క్ రక్షణ శాఖ ప్రతినిధి లూయిస్ హెదెగార్డ్ మాట్లాడుతూ, గత ఏడాది నుంచి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో తమ సైనిక కార్యకలాపాలను పెంచామన్నారు. శిక్షణ, పర్యవేక్షణ, భద్రతా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
