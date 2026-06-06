భారత్పై ఆంక్షలు బెదిరింపులు ఫలించవు- అవి బూమరాంగ్ అవుతాయ్ : రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్
భారత్, రష్యా మధ్య విశ్వాసపూరిత సోదర సంబంధాలు ఉన్నాయని పుతిన్ వ్యాఖ్య- భారతీయుల ప్రతిభ, సాంకేతిక నైపుణ్యాలను కొనియాడిన రష్యా అధ్యక్షుడు- బ్రహ్మోస్ వంటి సంయుక్త రక్షణ ప్రాజెక్టులను ప్రస్తావించిన పుతిన్
Published : June 6, 2026 at 9:43 AM IST
Putin On India Russia Relations : భారత్పై ఆంక్షల బెదిరింపులు ఫలించవని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ తన జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని, ఎలాంటి బాహ్య ఒత్తిళ్లకు లొంగదని పేర్కొన్నారు. భారత్పై విధించే ఆంక్షల బెదిరింపులు చివరికి వాటిని విధించాలనుకునే బూమరాంగ్ అవుతాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వేదికలో ప్రసంగించిన పుతిన్, భారత్ను రష్యాకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన, సోదరభావంతో కూడిన భాగస్వామిగా అభివర్ణించారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు రాజకీయ పరిస్థితులకు అతీతమని, పరస్పర విశ్వాసంపై నిర్మితమైనవని చెప్పారు.
భారత ప్రతిభపై ప్రశంసలు
భారత మానవ వనరులను ప్రశంసించిన పుతిన్, భారతీయులు అత్యంత విద్యావంతులని, ముఖ్యంగా సమాచార సాంకేతిక రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన నైపుణ్యాలను కలిగి ఉన్నారని అన్నారు. ప్రపంచ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్లో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పేర్కొన్నారు. భారత యువతకు ఉన్న నైపుణ్యాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఆసియా మార్కెట్లతో పాటు భారత్కు కూడా రష్యా సరఫరాలను పెంచుతోందని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భాగస్వామ్య దేశాలతో పంచుకుంటోందని తెలిపారు.