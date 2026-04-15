యుద్ధాన్ని ముగించే ఏ ఒప్పందంలోనైనా- ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై తనిఖీల అంశం ఉండాల్సిందే: ఐఏఈఏ చీఫ్
తనిఖీలకు ఛాన్స్ లభించకుంటే ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదరనట్టే- ఒప్పందం కుదిరిందనే భ్రమ మాత్రమే మిగులుతుంది- ఉత్తర కొరియాలోనూ పెరిగిన న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ : ఐఏఈఏ- ఇరాన్ యురేనియంను తీసుకునేందుకు మేం రెడీ : రష్యా
Published : April 15, 2026 at 4:43 PM IST
IAEA Chief On Iran Nuclear Program : యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య కుదిరే ఏ ఒప్పందంలోనైనా ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యకలాపాల తనిఖీలతో ముడిపడిన వివరణాత్మక చర్యలను చేర్చాలని అంతర్జాతీయ అణుఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఏఈఏ) డైరెక్టర్ జనరల్ రాఫెల్ గ్రోసీ సూచించారు. ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని సమగ్రంగా తనిఖీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా, విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్న అణు కార్యక్రమాన్ని ఐఏఈఏ ఇన్స్పెక్టర్లతో తనిఖీ చేయించాలని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఐఏఈఏ తనిఖీలకు అవకాశం లభించకుంటే ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదరనట్టేనని, ఒప్పందం కుదిరిందనే భ్రమ మాత్రమే మిగులుతుందని రాఫెల్ గ్రోసీ వ్యాఖ్యానించారు. బుధవారం దక్షిణ కొరియాలోని సియోల్లో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
ఉత్తర కొరియాలోనూ పెరిగిన న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ
ఉత్తర కొరియాలోని అణ్వస్త్ర కర్మాగారాల కార్యకలాపాల్లోనూ వేగం చాలా పెరిగిందని ఐఏఈఏ చీఫ్ రాఫెల్ గ్రోసీ తెలిపారు. ప్రధానమైన యాంగ్ బ్యోన్ న్యూక్లియర్ కాంప్లెక్స్ విస్తరణ పనులపై ఉత్తర కొరియా ప్రస్తుతం ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. 2019లో అమెరికాతో చర్చలు విఫలమైనప్పటి నుంచి మరిన్ని యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాలను నిర్మించే అంశంపై ఉత్తర కొరియా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. 2025 సెప్టెంబరులో దక్షిణ కొరియా యూనిఫికేషన్ శాఖ మంత్రి చుంగ్ డాంగ్ యంగ్ కీలక వ్యాఖ్య చేశారు. ఉత్తరకొరియా ఇప్పటికే నాలుగు యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాలను నిర్మించిందని, అవన్నీ నిరంతరాయంగా పనిచేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
ఇరాన్ వద్ద 440.9 కిలోగ్రాముల యురేనియం
ఐఏఈఏ ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 440.9 కిలోగ్రాముల శుద్ధి చేసిన యురేనియం ఉంది. ఇది దాదాపు 60 శాతం స్వచ్ఛమైంది. 90 శాతం స్వచ్ఛతతో కూడిన శుద్ధి చేసిన యురేనియంతో అణుబాంబులను తయారు చేయొచ్చు. ఇరాన్ దగ్గరున్న 440.9 కిలోగ్రాముల శుద్ధి చేసిన యురేనియంతో దాదాపు 10 అణుబాంబులను తయారు చేయొచ్చని ఇంతకుముందు ఐఏఈఏ చీఫ్ రాఫెల్ గ్రోసీ తెలిపారు. ఇరాన్ శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను ప్రతినెలా ఐఏఈఏ నిపుణులు తనిఖీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని గతంలో ఆయన చెప్పారు.
ఇరాన్ యురేనియంను తీసుకునేందుకు మేం రెడీ : రష్యా
ఇరాన్ అంగీకరిస్తే, ఆ దేశం శుద్ధి చేసిన యురేనియంను తీసుకునేందుకు తాము సిద్ధమని రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్లోని యురేనియంతో ముడిపడిన సమస్య పరిష్కారానికి తమవంతు సహాయాన్ని అందిస్తామన్నారు. ఈ సహాయం వివిధ రూపాల్లో ఉండొచ్చని, కావాలంటే ఇరాన్ యురేనియంను ఇంధన గ్రేడ్లోకి మారుస్తామని ఆయన తెలిపారు. లేదంటే ఇరాన్ యురేనియాన్ని రష్యాకు తీసుకెళ్లి నిల్వ చేసేందుకూ తాము సిద్ధంగానే ఉన్నామని లవ్రోవ్ చెప్పారు. ఇరాన్కు ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే సహాయాన్ని మాత్రమే చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శాంతియుత ప్రయోజనాల కోసం యురేనియంను శుద్ధి చేసుకునేందుకు ఇతర దేశాల్లాగే ఇరాన్కూ హక్కు ఉందన్నారు. దానికి ఎవ్వరూ విఘాతం కలిగించకూడదని లవ్రోవ్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఆయన రెండు రోజుల పర్యటన కోసం చైనాకు వచ్చారు.
2015లోనూ యురేనియంను తీసుకెళ్లిన రష్యా
2015లో ఇరాన్తో చైనా, రష్యా, అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఈయూలు న్యూక్లియర్ డీల్ కుదుర్చుకున్నాయి. ఇరాన్పై ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను ఎత్తివేసేందుకు ఆనాడు ఈ దేశాలన్నీ అంగీకరించాయి. ఇందుకు ప్రతిగా అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని, యురేనియం శుద్ధి ప్రక్రియను ఆపమనే షరతును ఇరాన్కు పెట్టాయి. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా అప్పట్లో పెద్దమొత్తంలో శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను ఇరాన్ నుంచి రష్యా తీసుకెళ్లింది.
కీలక పురోగతి : కాల్పుల విరమణ మరో 2 వారాలు పొడిగింపు?
అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పొడిగించే దిశగా జరుగుతున్న ప్రయత్నాల్లో సానుకూల పురోగతి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 22న ముగియనున్న కాల్పుల విరమణను, కనీసం ఇంకో 2 వారాల పాటు పొడిగించేందుకు మధ్యవర్తిత్వ దేశాలు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
కాల్పుల విరమణను పొడిగించడానికి అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల వైపు నుంచి సూత్రప్రాయమైన అంగీకారం లభించిందని వెల్లడించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, హర్మూజ్ జలసంధి నిర్వహణ, ఇరాన్కు యుద్ధ నష్టపరిహారం చెల్లింపు అనే మూడు వివాదాస్పద అంశాలపై అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య రాజీని కుదిర్చేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న అధికారులు యత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులు మరోసారి ప్రత్యక్షంగా సమావేశమై శాంతి చర్చలు జరుపుతారని సమాచారం.
