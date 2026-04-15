ETV Bharat / international

ఇరాన్‌పై బలప్రయోగం విఫలం అవుతుంది: అమెరికాకు పెజెష్కియాన్‌ హెచ్చరిక

ఇరాన్‌ ఓడరేవులపై అమెరికా దిగ్భంధనం నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు- రహస్యంగా చైనా ఉపగ్రహాన్ని ఇరాన్ కొనుగోలు చేసినట్లు వార్తలు

Iran President Pezeshkian (AFP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran President Warns US : ఇరాన్ ఓడరేవులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా విధించిన దిగ్బంధనం నేపథ్యంలో టెహ్రాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్​పై బలప్రయోగం చేయాలనే ఏ ప్రయత్నమైన విఫలమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. కాల్పుల విరమణ పరిస్థితులు, పూర్తి స్థాయి శాంతి కోసం చర్చలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు ఈ చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. తమకు ఇచ్చిన ఓ ప్రకటనలో పెజెష్కియాన్ పేర్కొనట్లు ఇరాన్​ ప్రభుత్వ మీడియా తెలిపింది.

'ఇరాన్​ నిర్మాణాత్మక సంభాషణకు కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదా బలవంతానికి తలొగ్గదు. ఇరాన్ యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదు. కానీ మమ్మల్ని బలవంతంగా లొంగదీసుకునే ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ ఫలించవు. ప్రజలు అలాంటి చర్యలను ఎప్పటికీ అంగీకరించరు. ఇక ఇరాన్​పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ తీసుకున్న చర్యలు అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధం. ఈ దాడులు పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అసలు ఎలాంటి అనుమతితో మా దేశంపై దాడులు జరుగుతున్నాయి? పౌరులపై, ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలపై దాడులు చేయడానికి ఏ న్యాయం ఉంది? ఇరాన్ శాంతి, దౌత్యపరమైన పరిష్కారాలను కోరుకుంటున్నప్పటికీ, దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీసే చర్యలను కఠినంగా ఎదుర్కొంటాం' అని పెజెష్కియాన్ హెచ్చరించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది.

యూఎస్ స్థావరాలపై నిఘా- ఇరాన్​కు రహ్యసంగా చైనా ఉపగ్రహం
ఇదిలా ఉండగా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై నిఘా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు చైనా ఉపగ్రహాన్ని రహస్యంగా ఇరాన్ కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 'TEE-01B' పేరుతో ఉన్న ఉపగ్రహాన్ని ఇస్లామికి రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్స్ప్ వైమానిక విభాగం 2024 చివర్లో పొందింది. ఈ ఉపగ్రహాన్ని చైనాలో నుంచి ప్రయోగించినట్లు సమాచారం. లీకైన సైనిక పత్రాల ఆధారంగా ఈ వివరాలు బయటపడ్డాయని ఫైనాన్షియనల్ టైమ్స్​ కథనం పేర్కొంది.

అమెరికా స్థావరాలపై ప్రత్యేక నిఘా
ఈ ఉపగ్రహం ద్వారా కీలక అమెరికా స్థావరాలను గుర్తించి, వాటి కదలికలను ట్రాక్ చేయాలని ఇరాన్ కమాండర్లు ఆదేశించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. డ్రోన్, క్షిపణి దాడుల ముందు, తరువాత తీసిన చిత్రాలు కూడా ఇందులో భాగమని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉపగ్రహం ద్వారా సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్​ బేస్​తో సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను పరిశీలించినట్లు నివేదికలో వెల్లడైంది. మార్చిలో జరిగిన దాడుల సమయంలో ఈ ఉపగ్రహం కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ఎర్త్ ఐ కో అనే సంస్థ అభివృద్ధి చేసి, 'ఇన్-ఆర్బిట్ డెలివరీ' విధానంలో విదేశీ ఖాతాదారులకు అందించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. అంటే ఉపగ్రహాన్ని ముందుగా ప్రయోగించి, తర్వాత వినియోగ హక్కులను బదిలీ చేసినట్లు సమాచారం.

అన్ని ఆరోపణలు అబద్ధం : చైనా
అమెరికా ఆరోపణలను చైనా ఖండించింది. చైనా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి లిన్ జియన్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్‌కు సైనిక సహాయం అందిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా కల్పితమని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఆరోపణల ఆధారంగా అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నా తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తామని హెచ్చరించారు.

లెబనాన్​కు ఇజ్రాయెల్​ వార్నింగ్
మరోవైపు దక్షిణ లెబనాన్​కు ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. హెజ్​బొల్లా స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు జరుగనున్నట్లు ప్రకటిచింది. ఈ క్రమంలోనే జహ్రానీ నది దక్షిణ ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయాలని అక్కడి ప్రజలకు సూచించింది. ' మీరు వెంటనే మీ ఇళ్లను ఖాళీ చేసి, జహ్రానీ నదికి ఉత్తరాన వెళ్లాలని మేం మరోసారి అత్యవసర విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. హెజ్​బొల్లా నాయకులు, వారి సౌకర్యాలు, యుద్ధ వాహనాల సమీపంలో ఉన్న ఎవరి ప్రాణాలకైనా ప్రమాదం. మీ భద్రత కోసం, మీరు వెంటనే జహ్రానీ నదికి ఉత్తరాన ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లాలని మేం పిలుపునిస్తున్నాము. జహ్రానీ నదికి దక్షిణాన ఉండటం మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలిగించవచ్చు' అని ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది.

TAGGED:

IRAN PRESIDENT WARNS US
PEZESHKIAN ON US US BLOCKADE
ISRAEL WARN LEBANON
IRAN CHINA SATELLITE
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.